Proiettore Portatile Magcubic HY300: Il Proiettore Compatto per la Casa

Se sei alla ricerca di una soluzione per il tuo home theater che sia portatile e potente, il proiettore Magcubic HY300 è ciò che fa per te. Con il suo design elegante, caratteristiche avanzate e facilità d’uso, questo proiettore rende la visione di film, spettacoli e sport più divertente che mai. Scopriamo insieme le caratteristiche che lo rendono una scelta vincente nel mondo dei dispositivi di intrattenimento domestico.

Caratteristiche principali

1. Design Unico e Prestazioni Tecnologiche Avanzate

Il Magcubic HY300, noto anche come “The Freestyle Projector”, vanta un design compatto e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Dotato del potente chip Hi-chip A3100, questo proiettore garantisce un’esperienza di visione fluida e di alta qualità. Con 1GB di RAM e 8GB di memoria interna, può trasmettere film, spettacoli, sport e musica direttamente dal tuo smartphone o laptop. Inoltre, gli altoparlanti HiFi da 3W integrati offrono un audio di alta qualità che si abbina perfettamente alla visione.

2. Connettività Dual-Band WiFi e Bluetooth 5.0

Addio ai cavi ingombranti! Il Magcubic HY300 supporta WiFi dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) per una trasmissione più veloce e con una latenza ridotta, garantendo un’esperienza di streaming video senza interruzioni. Che tu stia guardando il tuo show preferito o giocando al tuo videogioco del cuore, il proiettore offre immagini senza ritardi. Inoltre, il chip Bluetooth 5.0 ti consente di connettere in modalità wireless altoparlanti o cuffie Bluetooth per un’esperienza audio superiore. Nota che il proiettore non supporta la connessione Bluetooth con smartphone o laptop.

3. Correzione Automatica del Keystone per un’Immagine Perfetta

Allineare correttamente lo schermo del proiettore può essere un compito noioso, ma l’HY300 si occupa di questo automaticamente. Grazie alla funzione di correzione automatica del keystone, il proiettore regola verticalmente l’immagine per garantire una proiezione perfetta. Anche se l’allineamento orizzontale deve essere fatto manualmente, questa funzione semplifica la configurazione, permettendoti di goderti i tuoi contenuti in tempi rapidi senza troppi aggiustamenti.

4. Supporto per Proiezioni da 180 Gradi per la Massima Flessibilità

Una delle caratteristiche più interessanti di questo proiettore portatile è la sua base rotante a 180 gradi. Che tu voglia proiettare sulla parete, sul soffitto o su qualsiasi altra superficie, puoi facilmente regolare l’angolo di proiezione in base alle tue esigenze. Con una dimensione di proiezione che va da 40 a 130 pollici, l’HY300 trasforma qualsiasi spazio in un mini cinema, offrendo flessibilità e comodità per adattarsi a diversi ambienti di visione.

5. Supporto per Risoluzione 4K e Full HD

Anche se la risoluzione nativa è 1280×720 (HD), il Magcubic HY300 supporta la riproduzione video in 4K, garantendo immagini nitide e coinvolgenti. Il proiettore offre anche un elevato contrasto dinamico di 10000:1, che migliora i colori e la profondità delle immagini. Con la funzione di zoom al 50% e la riduzione del rumore a 25 dB, crea un’atmosfera silenziosa e cinematografica in qualsiasi stanza.

Guarda il video direttamente qui sotto per scoprire il Magcubic HY300 in azione!

Specifiche del prodotto:

Risoluzione : XGA (1024×768)

: XGA (1024×768) Consumo Energetico : 48W

: 48W Luminosità : 120 ANSI lumen

: 120 ANSI lumen Contrasto : 1500:1

: 1500:1 Tipo di Lampada : 60W

: 60W Modalità di Messa a Fuoco : Messa a fuoco manuale

: Messa a fuoco manuale Modalità Operativa : Controllo remoto

: Controllo remoto Distanza di Proiezione : 1,2-4 metri

: 1,2-4 metri Distanza di Proiezione Ottimale : 1,68 metri

: 1,68 metri Dimensione di Proiezione : 40-130 pollici

: 40-130 pollici Altoparlante: 1 * 3W

Contenuto della confezione:

1 proiettore

1 manuale

1 telecomando

1 caricabatterie

Se stai cercando un proiettore che unisca praticità, prestazioni elevate e un design elegante, il Magcubic HY300 è la scelta ideale. Clicca qui per acquistarlo e portare l’esperienza cinematografica direttamente a casa tua!