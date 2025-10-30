19.8 C
Proiettore 4K Netflix con Dolby Audio, WiFi 6 e Bluetooh

Da stranotizie
Proiettore 4K Netflix con Dolby Audio, WiFi 6 e Bluetooh

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €429.99 – €408.49

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Netflix Official 4K Projector/1200 ANSI/36W Dolby Audio】Wifi 6 and Bluetooth Bidirectional Projector, AI Autofocus/Avoid Obstacles Project TV, Toptro X9 Video Projector for PS5/Outdoor/Home Theater

Proiettore 4K Toptro X9: L’Essenza dell’Intrattenimento Visivo

Scopri un’esperienza cinematografica senza precedenti con il Proiettore 4K Toptro X9. Questo dispositivo all’avanguardia, con una luminosità di 1200 ANSI, offre immagini straordinarie e dettagli incredibili. Grazie ai suoi 25.000:1 di rapporto di contrasto e al 120% di gamma di colori NTSC, ogni scena si anima con profondità e vivacità.

Audio di Qualità Superiore

Non è solo la qualità dell’immagine a sorprenderti. Con il suo altoparlante esposto da 36W e la tecnologia Dolby, il Toptro X9 garantisce un suono ricco e coinvolgente. Goditi ogni nota, dai bassi potenti alle armonie cristalline, come se fossi al centro dell’azione.

Facile Accesso a Tutto il Tuo Contenuto Preferito

Dotato di un sistema operativo smart, questo proiettore ti permette di accedere direttamente a Netflix, Prime Video e YouTube, senza bisogno di ulteriore attrezzatura. Con aggiornamenti regolari e l’opzione di personalizzare la tua esperienza, lo streaming non è mai stato così semplice.

Funzionamento Intelligente e Flessibile

Con l’autofocus automatico e una funzione di zoom dal 50% al 100%, non dovrai più preoccuparti di regolazioni manuali. Accendi il proiettore e goditi immagini chiare e perfettamente allineate in pochi istanti! È perfetto per serate di cinema, riunioni o presentazioni in azienda.

Connettività Avanzata

Grazie al WiFi 6 e al Bluetooth bidirezionale 5.2, il Toptro X9 offre streaming veloce e stabile. Usa il proiettore come altoparlante Bluetooth o connetti i tuoi dispositivi audio esterni con facilità.

Vantaggi Pratici

  • Installazione versatile: si adatta a diverse configurazioni, perfetto per l’uso domestico o aziendale.
  • Garanzia di 3 anni e supporto tecnico a vita, per un acquisto senza rischi.

Non perdere l’occasione di portare l’intrattenimento a un livello superiore. Con il proiettore 4K Toptro X9, ogni serata diventa un evento indimenticabile. Fai il tuo acquisto oggi stesso e trasforma la tua casa in un vero cinema!

Proiettore 4K Netflix con Dolby Audio, WiFi 6 e Bluetooh

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €429.99 - €408.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Netflix Official 4K Projector/1200 ANSI/36W…

