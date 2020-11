“L’ho sempre considerato un ‘Petrolini’. Un artista a tutto tondo, sapeva far ridere, sapeva far piangere. ‘Febbre da cavallo’ un cult che tutti abbiamo visto e di cui io personalmente so a memoria ogni battuta: la famigerata tris ‘Soldatino, King e D’Artagnan’ ha fatto conoscere le corse dei cavalli anche a chi con il mondo dell’ippica ha poca familiarità”. Giampaolo Minnucci, campione italiano e storico driver di Varenne con il quale ha vinto tutte le più importanti corse di trotto del mondo, ha appreso la notizia della scomparsa di Gigi Proietti appena tornato dalla Francia. E affida all’Adnkronos un suo personalissimo ricordo dell’attore, il Mandrake di Febbre da Cavallo, scomparso stanotte.

Fonte