Misurare i progressi nella prevenzione degli incendi può sembrare complicato, poiché spesso non si nota nulla di negativo. Tuttavia, ci sono segnali positivi che testimoniano i miglioramenti nel settore.

Negli Stati Uniti, le morti causate da incendi sono diminuite di due terzi da quando sono stati adottati standard di sicurezza più rigorosi e una maggiore consapevolezza del problema. La maggior parte delle abitazioni oggi è dotata di rilevatori di fumo, considerati la migliore difesa contro incendi domestici. La presenza di un rilevatore di fumo riduce il tasso di mortalità del 60% per ogni incendio registrato. I sistemi di allarme più avanzati, che collegano più stanze, sono sempre più diffusi, e i rilevatori a batteria continuano a funzionare egregiamente.

Anche i sistemi di sprinkler automatici, ora più comuni in edifici residenziali, hanno abbattuto il tasso di mortalità al 90%. Inoltre, una nuova regola federale richiede ai produttori di mobili di realizzare arredamenti resistenti alla combustione, che rappresentano una significativa causa di incendi domestici.

Un altro fattore che ha contribuito a questi progressi è la diminuzione del fumo tra gli americani, che ha portato a un notevole abbassamento dei fuochi causati da sigarette. Dati recenti indicano che tra il 2010 e il 2019 le morti per incendi legati a sistemi di riscaldamento ed elettrici sono diminuite di un terzo, grazie all’adozione di prodotti e normative più sicuri.

È importante tenere presente che, nonostante i miglioramenti, il douceur nei incendi domestici è ancora più comune in cucina. Assicurarsi di avere rilevatori di fumo e sistemi di sprinkler, e prestare attenzione durante la cottura, è fondamentale per mantenere un ambiente sicuro.