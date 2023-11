Programmi Rai che chiudono: “Non torneranno nel 2024”

Erano anni che non si vedevano così tanti movimenti in tv, tra nuove trasmissioni, volti storici che hanno cambiato aziende e addii a sorpresa. Alcune di queste sperimentazioni hanno funzionato e altre meno. Se Pomeriggio 5 si allunga e non andrà in pausa nemmeno per le feste, ci sono invece dei programmi Rai che si avviano alla chiusura e che pare non torneranno il prossimo anno.

I programmi Rai che dovranno salutare il pubblico.

Stando a quello che riporta LaPresse, Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo e Il Mercante in Fiera di Pino Insegno chiuderanno i battenti a dicembre prima delle festività (così come previsto). In entrambi i casi pare non sia previsto un ritorno nella nuova stagione.

“Il talk show di Rai 3 ‘Avanti Popolo‘ non sarà nei palinsesti che partiranno da gennaio 2024. La trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo andrà in onda fino al periodo natalizio, lasciando poi spazio a nuovi programmi. – si legge su Anteprima 24 – Sebbene non sia stata ufficialmente confermata la ragione della sua uscita dalla programmazione, si suppone che il basso share abbia influenzato questa decisione. Stessa sorte anche per ‘Mercante in Fiera’, il programma condotto da Pino Insegno, che dovrà lasciare il palinsesto a partire dal nuovo anno”.

Nunzia De Girolamo su Avanti Popolo.