Programmazione TV stasera: film, serie e intrattenimento!

La serata di lunedì offre un’ampia gamma di programmi televisivi, spaziando da film biografici a serie TV e intrattenimento estivo. Ecco cosa aspettarsi sui principali canali del digitale terrestre.

Su Rai 1, si può seguire il film biografico “Io sono Mia”, che racconta la vita di Mia Martini, interpretata da Serena Rossi. Diretto da Riccardo Donna, il film inizia nel 1989 a Sanremo e ripercorre gli anni precedenti, inclusa la famosa esibizione con “Almeno tu nell’universo”. Oltre alla sua carriera, la pellicola esplora le sfide personali e la campagna diffamatoria che ha segnato la vita dell’artista, nonché il complesso legame con la famiglia.

Rai 2 propone episodi di serie TV americane, mentre Rai 3 offre documentari e contenuti culturali.

Mediaset presenta su Canale 5 un mix di intrattenimento e film, seguendo la tradizione estiva di leggerezza. Italia 1 si rivolge ai giovani con film d’azione e thriller, mentre Rete 4 si concentra su programmi di approfondimento e cinema classico.

I canali tematici del digitale terrestre arricchiscono la serata con opzioni come film d’azione su Canale 20, cinema di qualità su Iris, e commedie su Twentyseven. Anche i canali per bambini offrono cartoni animati e contenuti educativi.

Per gli appassionati di sport, Rai Sport e canali tematici garantiscono aggiornamenti e approfondimenti. La serata notturna riserva repliche e film d’autore, completando così un’offerta variegata per ogni gusto.