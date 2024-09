Programmazione e Dove Guardarla

Nella finale di Miss Italia 2024 si assistarà a una significativa innovazione: le 15 concorrenti non indosseranno il tradizionale costume da bagno, ma delle camicie bianche. La serata, giunta all’85ª edizione, sarà presieduta da Martina Colombari, Miss Italia nel 1991, e condotta da Andrea Dainetti. Tra i membri della giuria ci saranno anche l’attore Giampaolo Morelli e la modella influencer Soleil Sorge, con la direzione affidata a Alessandro Lucente e Simone Di Maria. Patrizia Mirigliani è la patron dell’evento.

La giornata inizierà con una conferenza stampa per presentare i giurati, che si svolgerà alle 15:00 a Villa Bonaparte di Porto San Giorgio, nelle Marche. La finale si terrà nel teatro comunale della stessa città e sarà trasmessa in diretta streaming su YouTube alle ore 20:00 di domenica 22 settembre, sul canale ufficiale di Miss Italia.

Tra le 220 candidate iniziali, le finaliste sono 15, selezionate dopo le prefinali. Le concorrenti sono: Giulia Caramel (Miss Veneto), Ofelia Passaponti (Miss Toscana), Angela De Filippo (Miss Campania), Nicoletta Pentrelli (Miss Puglia), Elena Dibattista (Miss Sicilia), Mariama Diop (Miss Framesi Lombardia), Nicole Vioto (Miss Eleganza Veneto), Denise Uguccioni (Miss Rocchetta Bellezza Liguria), Laura Romersi (Miss Eleganza Emilia Romagna), Caterina Vincenti (Miss Rocchetta Bellezza Lombardia), Beatrice Mazzoni (Miss Roma), Matilde Gonfiantini (Miss Eleganza Toscana), Irene Boschi (Miss Sorriso Marche), Beatrice Scintu (Miss Cinema Roma) ed Elisa Armosini (Miss Sorriso Sardegna).

La finale seguirà un processo di selezione in più fasi: inizialmente, otto concorrenti saranno eliminate, riducendo il numero a cinque, e infine a tre. Queste ultime si contenderanno il titolo di Miss Italia 2024. Durante la serata è prevista la partecipazione di un ragazzo di 19 anni, Andrea, che ha un disturbo dello spettro autistico e lancerà un messaggio sull’importanza dell’inclusione. Questa edizione rappresenta così un passo avanti non solo per la competizione, ma anche per la sensibilizzazione su tematiche sociali rilevanti.