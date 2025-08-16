Programmazione di qualità in Italia: eventi e film stasera

Sabato 16 agosto si preannuncia una serata ricca di intrattenimento in televisione, con una variegata selezione di programmi per soddisfare diversi gusti.

Su Rai 1, è in programma il varietà “Evviva!” condotto da Gianni Morandi alle 21:30. Questo format celebra 70 anni di televisione italiana, ripercorrendo i generi e i personaggi più iconici. La serata inizia alle 18:40 con “Reazione a Catena”, seguito dal Tg1 e da “Techetechetè”.

Rai 2 offre un thriller con “In fuga dall’incubo” alle 21:00, che racconta la storia di Jess e del suo tentativo di sfuggire a un marito violento. I programmi della rete iniziano alle 19:00 con “The Rookie”, seguito da “NCIS” e il Tg2.

Rai 3 trasmette “Il grande Jake” alle 21:20, un film western in cui un pistolero deve salvare il nipote rapito da banditi. La programmazione della rete include il Tg3 e “Sapiens – Un solo pianeta” prima del film.

Italia 1 dedica la serata alla Coppa Italia con due match: Como vs Sudtirol alle 18:25 e Cremonese vs Palermo alle 21:15. La telecronaca è gestita da esperti di Mediaset, con il film “Scuola di polizia” in chiusura.

Su Canale 5, va in onda il film romantico “Un amore come te” alle 21:40, mentre Rete 4 presenta la commedia “Io & Marilyn” alle 21:30.

Altri canali propongono sport e cinema, con partite di Coppa Italia su Canale 20 e film avventurosi come “Diabolik – Ginko all’attacco!” su Rai Movie.

La serata promette di offrire un’ampia scelta di contenuti, accessibili anche tramite le piattaforme streaming ufficiali. Eventuali modifiche di programmazione potrebbero avvenire, pertanto è consigliabile controllare gli orari sui siti ufficiali.