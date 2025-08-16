22.9 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Spettacolo

Programmazione di qualità in Italia: eventi e film stasera

Da StraNotizie
Programmazione di qualità in Italia: eventi e film stasera

Sabato 16 agosto si preannuncia una serata ricca di intrattenimento in televisione, con una variegata selezione di programmi per soddisfare diversi gusti.

Su Rai 1, è in programma il varietà “Evviva!” condotto da Gianni Morandi alle 21:30. Questo format celebra 70 anni di televisione italiana, ripercorrendo i generi e i personaggi più iconici. La serata inizia alle 18:40 con “Reazione a Catena”, seguito dal Tg1 e da “Techetechetè”.

Rai 2 offre un thriller con “In fuga dall’incubo” alle 21:00, che racconta la storia di Jess e del suo tentativo di sfuggire a un marito violento. I programmi della rete iniziano alle 19:00 con “The Rookie”, seguito da “NCIS” e il Tg2.

Rai 3 trasmette “Il grande Jake” alle 21:20, un film western in cui un pistolero deve salvare il nipote rapito da banditi. La programmazione della rete include il Tg3 e “Sapiens – Un solo pianeta” prima del film.

Italia 1 dedica la serata alla Coppa Italia con due match: Como vs Sudtirol alle 18:25 e Cremonese vs Palermo alle 21:15. La telecronaca è gestita da esperti di Mediaset, con il film “Scuola di polizia” in chiusura.

Su Canale 5, va in onda il film romantico “Un amore come te” alle 21:40, mentre Rete 4 presenta la commedia “Io & Marilyn” alle 21:30.

Altri canali propongono sport e cinema, con partite di Coppa Italia su Canale 20 e film avventurosi come “Diabolik – Ginko all’attacco!” su Rai Movie.

La serata promette di offrire un’ampia scelta di contenuti, accessibili anche tramite le piattaforme streaming ufficiali. Eventuali modifiche di programmazione potrebbero avvenire, pertanto è consigliabile controllare gli orari sui siti ufficiali.

Articolo precedente
Nuove batterie: il futuro senza litio negli Stati Uniti
Articolo successivo
Inter: il dilemma delle spese nel mercato post-Covid
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.