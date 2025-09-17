PROGRAMMATORE PLC

JOB ITALIA SpA Agenzia per il lavoro – Aut. Min. Lav. Prot. 13/I/0001610/03.01 del 05/02/2010 – Filiale di Treviso ricerca per azienda cliente nel settore metalmeccanico:
ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE PLC/ROBOT
Il/La candidato/a si occuperà di:
- Analisi e programmazione PLC di macchinari e automazioni
- Collaborazione con un senior del team Software
Requisiti:
- Diploma superiore
- Esperienza in automazione
- Capacità di leggere schemi elettrici e manuali elettrotecnici
- Conoscenza della piattaforma Siemens TIA Portal
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- Disponibilità a trasferte
- Attitudine al lavoro di squadra
Offriamo:
- Contratto: CCNL Industria Metalmeccanica (livello e contratto definiti in sede di colloquio)
- Orario: Full-time, lunedì-venerdì: 08:00-12:30/13:30-17:00
- Sede: Casale sul Sile (TV)
L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.
Se sei interessato/a, sottoponi la tua candidatura!
