PROGRAMMATORE PLC

JOB ITALIA SpA Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente nel settore metalmeccanico:

ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE PLC/ROBOT

Il/La candidato/a si occuperà di:

Analisi e programmazione PLC di macchinari e automazioni

Collaborazione con un senior del team Software

Requisiti:

Diploma superiore

Esperienza in automazione

Capacità di leggere schemi elettrici e manuali elettrotecnici

Conoscenza della piattaforma Siemens TIA Portal

Ottima conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a trasferte

Attitudine al lavoro di squadra

Offriamo:

Contratto: CCNL Industria Metalmeccanica (livello e contratto definiti in sede di colloquio)

Orario: Full-time, lunedì-venerdì: 08:00-12:30/13:30-17:00

Sede: Casale sul Sile (TV)

L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.

Se sei interessato/a, sottoponi la tua candidatura!