23.4 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Lavoro

PROGRAMMATORE PLC

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

JOB ITALIA SpA Agenzia per il lavoro – Aut. Min. Lav. Prot. 13/I/0001610/03.01 del 05/02/2010 – Filiale di Treviso ricerca per azienda cliente nel settore metalmeccanico:

ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE PLC/ROBOT

Il/La candidato/a si occuperà di:

  • Analisi e programmazione PLC di macchinari e automazioni
  • Collaborazione con un senior del team Software

Requisiti:

  • Diploma superiore
  • Esperienza in automazione
  • Capacità di leggere schemi elettrici e manuali elettrotecnici
  • Conoscenza della piattaforma Siemens TIA Portal
  • Ottima conoscenza della lingua inglese
  • Disponibilità a trasferte
  • Attitudine al lavoro di squadra

Offriamo:

  • Contratto: CCNL Industria Metalmeccanica (livello e contratto definiti in sede di colloquio)
  • Orario: Full-time, lunedì-venerdì: 08:00-12:30/13:30-17:00
  • Sede: Casale sul Sile (TV)

L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.

Se sei interessato/a, sottoponi la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Ricerca Executive Assistant per opportunità lavorativa

Assistente personale del CEO: richiediamo 2-3 anni di esperienza in contesti internazionali. Beneficio: contribuisci a un’organizzazione efficiente.

Back Office Commerciale Italia L.68/99 cat. protetta

Gestisce ordini e offerte clienti; richiede esperienza in settore industriale. Beneficio: migliora la soddisfazione del cliente.

Disegnatore Tecnico

Impiego in ufficio tecnico per progetti impiantistici; requisito chiave: diploma tecnico o laurea in ingegneria. Beneficio: crescita professionale.

Operations Team Lead cercasi per opportunità di lavoro

Diventa Team Leader a Pescara: guida il team, richiedi competenze comunicative elevate e ottieni opportunità di crescita professionale.

Sous Chef cercasi per ristorante di alta cucina

Sous Chef: esperto in ristoranti di alta classe, supporterà l'eccellenza culinaria. Beneficio: esperienza gourmet unica e indimenticabile.

Articolo precedente
Filorussia e Fake News: Sveliamo i Droni di Mosca in Polonia
Articolo successivo
Enzo Iacchetti Risponde a Eyal Mizrah: Scontro su Instagram!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.