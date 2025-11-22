6.7 C
Lavoro

Programmatore PLC a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: Programmatore PLC

Azienda: Unitec

Descrizione lavoro: , stiamo cercando un/una: PROGRAMMATORE PLC Descrizione della mansione: Per ampliamento dell’organico, siamo alla ricerca… di un/una Programmatore PLC, che prenderà parte all’attività di sviluppo software PLC su impianti e tecnologie per l’automazione industriale…

Località: Bertinoro, Forlì-Cesena

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:45:44 GMT


