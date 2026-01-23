Programmatore informatico specializzato

Posizione lavorativa: ID: P356S11 – 2 programmatore informatico [Disabili art 1 L68/99] – (prorogata)
Azienda: Regione Lazio
Descrizione lavoro: al 26/01/2026 CPI / Ufficio SILD POMEZIA POSIZIONE VACANTE Numero posizioni 2 Qualifica professionale programmatore…] Esperienze lavorative PROGRAMMATORE INFORMATICO [PREFERIBILE] Corsi professionali Categoria assunzioni agevolate Lingue ITALIANO
Località: Pomezia, Roma
