5 C
Roma
martedì – 27 Gennaio 2026
Lavoro

Programmatore BI Specializzato

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: ANALISTA PROGRAMMATORE – BI SPECIALIST

Azienda: IPERAL

Descrizione lavoro: di un analista programmatore– Bi specialist da inserire all’interno della direzione IT. La figura, con diretto riporto al direttore…; Competenze richieste:   Necessaria esperienza di almeno 2anni nel ruolo di analista programmatore  &nbsp

Località: Piantedo, Sondrio


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Ansia: consigli per gestirla
Articolo successivo
La Shoah, memoria di Edith Bruck
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.