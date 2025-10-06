Programmatore Automazione a Milano: Unisciti a un Team Innovativo

11.5 C
Titolo lavoro: Programmatore Automazione

Azienda: Unitec

Descrizione lavoro:
Stiamo cercando un programmatore specializzato in automazione, che sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo di software per impianti industriali. Il candidato ideale deve possedere competenze in linguaggi di programmazione e conoscenze in ambito automazione. È richiesta esperienza pregressa in role simili e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale.

Località: Lugo, Ravenna

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:59:11 GMT

