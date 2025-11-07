10.9 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Lavoro

Programmatore Angular Cercasi a Milano – Unisciti a un Team Innovativo!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Programmatore Angular

Azienda: Lynx Group

Descrizione lavoro:
L’offerta riguarda un ruolo di programmatore Angular, per il quale si richiede un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni web. Le principali responsabilità includono la creazione di interfacce utente performanti e il miglioramento della user experience, oltre alla collaborazione con team di lavoro interdisciplinare per raggiungere gli obiettivi di progetto. È necessaria la competenza in tecnologie come TypeScript, HTML e CSS, oltre a una buona conoscenza delle metodologie Agile. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro innovativo e stimolante.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:50:19 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Myken: la rinascita da isola remota a distilleria di whisky
Articolo successivo
Lenovo IdeaPad Slim 5 – 14″ OLED, Intel Core Ultra 7, 32GB RAM
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.