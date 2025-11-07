Programmatore Angular Cercasi a Milano – Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: Programmatore Angular
Azienda: Lynx Group
Descrizione lavoro:
L’offerta riguarda un ruolo di programmatore Angular, per il quale si richiede un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni web. Le principali responsabilità includono la creazione di interfacce utente performanti e il miglioramento della user experience, oltre alla collaborazione con team di lavoro interdisciplinare per raggiungere gli obiettivi di progetto. È necessaria la competenza in tecnologie come TypeScript, HTML e CSS, oltre a una buona conoscenza delle metodologie Agile. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro innovativo e stimolante.
Località: Milano
Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:50:19 GMT
