Programmatore Angular Cercasi a Milano – Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: Programmatore Angular



Azienda: Lynx Group



Descrizione lavoro:

L’offerta riguarda un ruolo di programmatore Angular, per il quale si richiede un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni web. Le principali responsabilità includono la creazione di interfacce utente performanti e il miglioramento della user experience, oltre alla collaborazione con team di lavoro interdisciplinare per raggiungere gli obiettivi di progetto. È necessaria la competenza in tecnologie come TypeScript, HTML e CSS, oltre a una buona conoscenza delle metodologie Agile. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro innovativo e stimolante.



Località: Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:50:19 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo