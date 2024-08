Programma (flop) italiano è stato venduto in Polonia

Un programma che in Italia non è stato un successo avrà una seconda chance in Polonia. La notizia è di qualche giorno fa e sto parlando di Boomerissima, format ideato e scritto da Alessia Marcuzzi e prodotto da Banijay Italia che ne detiene i diritti.

Questo polacco sarà il primo adattamento del format e sarà condotto da Barbara Kurdej-Szatan e andrà in onda il prossimo 6 settembre su TVP2. Il titolo ovviamente non resterà Boomerissima ma si chiamerà Cudowne Lata, ossia Anni Meravigliosi. Un titolo che richiama il programma originale a cui Alessia Marcuzzi si è ispirata, ossia I Migliori Anni di Carlo Conti.

Questi sono gli ascolti della prima edizione di Boomerissima:

1^ puntata: 1.310.000 telespettatori, pari al 7,37% di share

2^ puntata: 1.459.000 telespettatori, pari al 8,49% di share

3^ puntata: 1.143.000 telespettatori, pari al 6,9% di share

4^ puntata: 1.072.000 telespettatori, pari al 6,5% di share

5^ puntata: 1.119.000 telespettatori, pari al 7,29% di share

La media del 7,3% di share è poi crollata al 5,1% nel corso della seconda stagione, motivo per cui è stato deciso di chiuderlo e di non produrlo più. Ma per sua fortuna, avrà vita altrove.

Programma italiano venduto in Polonia, le dichiarazioni di Banijay

Il capo di Banijay Polonia ha dichiarato:

“La potenza dei contenuti, Banijay Entertainment, annuncia oggi il primo adattamento internazionale del varietà di Banijay Italia, Boomerissima . Endemol Shine Poland ha iniziato le riprese della nuova serie che andrà in onda su TVP questo settembre. La popolare presentatrice, attrice e cantante, Barbara Kurdej-Szatan, sarà la conduttrice”.

E ancora: