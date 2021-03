Terza serata Sanremo 2021: il programma e la scaletta della serata dedicata alla Canzone d’autore e ai duetti con gli ospiti.

Dopo aver presentato tutte le canzoni inedite in gara, il Festival di Sanremo 2021 è arrivato all’appuntamento forse più atteso dagli appassionati di musica: la terza serata, dedicata quest’anno alla Canzone d’autore. Sul palco arriveranno tantissimi ospiti per i duetti, tra vecchie conoscenze e volti nuovi. Ma non mancheranno anche gli ospiti d’onore non in gara. Ecco il programma della terza serata di Sanremo 2021.

Sanremo 2021: cover e duetti della terza serata

Sono tantissimi gli ospiti che si metteranno in gioco in questa serata dedicata ad alcune delle canzoni più importnati della nostra storia. Ecco la lista ufficiale in ordine alfabetico:

– Aiello canterà Gianna di Rino Gaetano con Vegas Jones

– Annalisa canterà La musica è finita di Ornella Vanoni

– Arisa canterà Quando di Pino Daniele

– Bugo canterà Un’avventura di Lucio Battisti con i Pinguini Tattici Nucleari

Bugo

– Colapesce e Dimartino canteranno Povera Patria di Franco Battiato

– Coma_Cose canteranno Il mio canto libero di Lucio Battisti con Alberto Radius e Mamakass

– Ermal Meta canterà Caruso di Lucio Dalla con Napoli Mandolin Orchestra

– Extraliscio e Davide Toffolo canteranno un Medley Rosamunda di Gabriella Ferri con Peter Pichler

– Fasma canterà La fine di Nesli con quest’ultimo

– Francesco Renga canterà Una ragione di più di Ornella Vanoni con Casadilego

Francesco Renga

– Fulminacci canterà Penso positivo di Jovanotti con Valerio Lundini e Roy Paci

– Gaia canterà Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco con Lous and the Yakuza

– Ghemon canterà un medley di Le ragazze, Donne, Acqua e sapone e La canzone del sole con i Neri per caso

– Gio Evan canterà Gli anni degli 883 con i cantanti di The Voice Senior

– Irama canterà Cyrano di Francesco Guccini

Irama

– La Rappresentante di Lista canterà Splendido splendente di Donatella Rettore con quest’ultima

– Lo Stato Sociale canterà Non è per sempre degli Afterhours con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

– Madame canterà Prisencolinensinaiciusol di Adriano Celentano

– Malika Ayane canterà Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli

– Maneskin canteranno Amandoti dei CCCP con Manuel Agnelli

– Max Gazzè canterà Del mondo dei CSI con M.M.B.

Max Gazzè

– Francesca Michielin e Fedez canteranno un Medley di Del Verde di Calcutta e Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri

– Noemi canterà Prima di andare via di Neffa con quest’ultimo

– Orietta Berti canterà Io che amo solo te di Sergio Endrigo con Le Deva

– Random canterà Ragazzo fortunato di Jovanotti con i The Kolors

– Wilile Peyote canterà Giudizi universali di Samuele Bersani con quest’ultimo

Sanremo 2021: gli ospiti della terza serata

Nella terza serata di Sanremo, prevista il 4 marzo, ci saranno ovviamente i padroni di casa di questa edizione, Amadeus, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic. Per l’occasione quest’ultimo sarà raggiunto sul palco anche dal suo grande amico Sinisa Mihajlovic. Madrina della serata sarà la top model Vittoria Ceretti, mentre Achille Lauro continuerà con i suoi quadri.

Achille Lauro

Ma ci sarà spazio anche per un grande nome della musica italiana, un nome che non contraddistingue un artista, ma un intero gruppo che qui ha mosso passi importanti della propria carriera: i Negramaro. La band salentina tra l’altro omaggerà anche un artista indimenticabile come Lucio Dalla.