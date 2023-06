programma e line up dei cantanti

RDS Summer Festival 2023: il programma completo, il calendario e la line up dei cantanti che parteciperanno all’evento.

L’estate sta arrivando, e con lei i più importanti festival musicali dell’anno. All’appello risponde presente anche nel 2023 l’RDS Summer Festival, con un programma fitto, un calendario ricco di eventi e una line up davvero invidiabile. Tra intrattenimento, giochi e musica, la kermesse organizzata dalla celeberrima radio porterà sui palchi delle principali località turistiche italiane nomi di primissimo piano. Un esempio? Annalisa, Fedez, Rkomi e… scopriamo insieme tutti gli artisti della line up e i dettagli sui concerti.

RDS Summer Festival 2023: la line up dei cantanti

Ci saranno davvero tutti i più grandi protagonisti di questa lunga estate italiana sul palco dell’RDS Summer Festival 2023, in un’edizione davvero imperdibile. Alcuni artisti saranno accompagnati da special guest ancora non annunciati, mentre altri si esibiranno da soli per presentare ai fan il loro tormentone per l’estate italiana.

Articolo 31

Questo l’elenco dei cantanti che sicuramente parteciperanno all’evento:

– Achille Lauro

– Aka 7even

– Ana Mena

– Annalisa

– Articolo 31

– Boomdabash

– Coma_Cose

– Elettra Lamborghini

– Fedez

– Francesca Michielin

– Giorgia

– Irama

– Myss Keta

– Paola & Chiara

– Rkomi

– Rocco Hunt

– Sangiovanni

– Sophie and the Giants

– The Kolors

– Tiromancino

– Tommaso Paradiso

– Aisha

– Cioffi

– Colla Zio

– Enula

– Federica Carta

– gIANMARIA

– Leo Gassmann

– Lolita

– Luigi Strangis

– Matteo Romano

– Shade

– Wax

Il calendario dei concerti

Il lungo giro d’Italia dell’RDS Summer Festival, completamente gratuito e aperto a tutti, partirà il 23 e 24 giugno da Senigallia, nelle Marche. Il 30 giugno e il 1° luglio farà tappa a Sabaudia, in provincia di Latina, e il 14 e 15 luglio scenderà fino a Barletta, in Puglia.

Tappa isolana il 21 e 22 luglio, a Messina, mentre il 28 e il 29 luglio la kermesse proseguirà in una delle località più importanti per la musica italiana, Sanremo. L’ultimo appuntamento, quello dei saluti, è previsto l’8 e il 9 settembre a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

Non conosciamo il programma nel dettaglio e non sappiamo quindi come saranno divisi tra le due serate i protagonisti della kermesse, ma sappiamo che sicuramente ci sarà da divertirsi in tutti e due i giorni di ogni tappa. Musica, intrattenimento, giochi, djset permetteranno infatti di ballare e scatenarsi dal pomeriggio fino a notte inoltrata, per rendere l’estate 2023 ancora più indimenticabile.