10.4 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Economia

Programma di lavoro ESMA per un mercato finanziario integrato

Da StraNotizie
Programma di lavoro ESMA per un mercato finanziario integrato

ESMA ha presentato il programma di lavoro annuale per il 2026, definendo tre priorità strategiche e due driver tematici. Questi punti si concentrano sul conseguimento dei mandati di politica e vigilanza, contribuendo al tempo stesso alle riforme dell’Unione Europea per mercati dei capitali più integrati e innovativi.

Il programma è basato sulla strategia pluriennale di ESMA per il periodo 2023-2028. Una delle priorità principali è il supporto all’Unione del risparmio e degli investimenti (SIU), che prevede: l’allineamento delle prassi di vigilanza tra gli Stati membri, il miglioramento delle capacità di elaborazione dei dati di mercato e la semplificazione del linguaggio nelle comunicazioni informative. Le attività di ESMA si allineianno strettamente con l’agenda della Commissione Europea, mantenendo la flessibilità necessaria per affrontare l’evoluzione normativa, economica e tecnologica, essenziale in un contesto caratterizzato da volatilità e incertezze.

ESMA continuerà anche a supportare l’attuazione di importanti fascicoli legislativi, come il Regolamento sulle Infrastrutture del Mercato Europeo (EMIR 3) e il Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP). Altri fascicoli legislativi potrebbero richiedere attenzione a seconda dei progressi.

In particolare, ESMA si concentrerà sull’innovazione dei dati e sull’integrazione del mercato, lavorando per migliorare le capacità di gestione dei dati e promuovere strumenti di vigilanza basati sull’intelligenza artificiale. Inoltre, nel settore della finanza digitale, continuerà a garantire l’efficace attuazione del MiCAR per tutelare gli investitori e garantire il corretto funzionamento dei mercati delle criptovalute. ESMA porrà particolare attenzione all’autorizzazione e alla vigilanza dei CASP e si coordinerà con i partecipanti al mercato per facilitare il passaggio a un ciclo di regolamento a T+1 entro la scadenza stabilita.

Articolo precedente
Prigionieri politici in Georgia: libertà a rischio in Europa
Articolo successivo
San Francesco d’Assisi torna festa nazionale in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.