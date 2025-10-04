Programma di lavoro ESMA per un mercato finanziario integrato

ESMA ha presentato il programma di lavoro annuale per il 2026, definendo tre priorità strategiche e due driver tematici. Questi punti si concentrano sul conseguimento dei mandati di politica e vigilanza, contribuendo al tempo stesso alle riforme dell’Unione Europea per mercati dei capitali più integrati e innovativi.

Il programma è basato sulla strategia pluriennale di ESMA per il periodo 2023-2028. Una delle priorità principali è il supporto all’Unione del risparmio e degli investimenti (SIU), che prevede: l’allineamento delle prassi di vigilanza tra gli Stati membri, il miglioramento delle capacità di elaborazione dei dati di mercato e la semplificazione del linguaggio nelle comunicazioni informative. Le attività di ESMA si allineianno strettamente con l’agenda della Commissione Europea, mantenendo la flessibilità necessaria per affrontare l’evoluzione normativa, economica e tecnologica, essenziale in un contesto caratterizzato da volatilità e incertezze.

ESMA continuerà anche a supportare l’attuazione di importanti fascicoli legislativi, come il Regolamento sulle Infrastrutture del Mercato Europeo (EMIR 3) e il Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP). Altri fascicoli legislativi potrebbero richiedere attenzione a seconda dei progressi.

In particolare, ESMA si concentrerà sull’innovazione dei dati e sull’integrazione del mercato, lavorando per migliorare le capacità di gestione dei dati e promuovere strumenti di vigilanza basati sull’intelligenza artificiale. Inoltre, nel settore della finanza digitale, continuerà a garantire l’efficace attuazione del MiCAR per tutelare gli investitori e garantire il corretto funzionamento dei mercati delle criptovalute. ESMA porrà particolare attenzione all’autorizzazione e alla vigilanza dei CASP e si coordinerà con i partecipanti al mercato per facilitare il passaggio a un ciclo di regolamento a T+1 entro la scadenza stabilita.