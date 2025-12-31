Programma cinema Padova

Dal 1 al 7 gennaio, il Cinema Esperia di Padova propone una variegata programmazione cinematografica. La settimana inizia con “Gioia Mia” e “Un inverno in Corea”, due film che esplorano temi di famiglia, identità e relazioni. Il 2 gennaio, sarà la volta de “Il Maestro”, un dramma che segue la storia di un ex tennista diventato insegnante. Il 3 gennaio, “La vita va così” e “I colori del tempo” porteranno sullo schermo storie di vita, amore e autoscoperta. Il 4 gennaio, il programma prevede “Un topolino sotto l’albero”, un film per bambini, e “I colori del tempo”. Il 5 gennaio, sarà proiettato “Cinque secondi”, un film che affronta temi di paternità e responsabilità. Il 6 gennaio, “Un inverno in Corea” e “I colori del tempo” saranno nuovamente in programma, mentre il 7 gennaio, sarà la volta de “The Teacher”, un dramma ambientato in Palestina. Inoltre, il cinema offre una promozione speciale: chi vedrà tre film, avrà in regalo un biglietto omaggio per una quarta proiezione. anche possibile acquistare un abbonamento al cinema a 45 euro, valido per 10 ingressi. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito web del cinema o contattarlo direttamente.