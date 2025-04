programma, cantanti e informazioni utili

Anche quest’anno torna il “Concertone” del Primo Maggio, un evento che unisce musica e questioni sociali, che si terrà in Piazza San Giovanni. A presentarlo saranno Noemi ed Ermal Meta, con la partecipazione di Vincenzo Schettini e BigMama, che condurrà un’anteprima live su Rai Play intorno alle 13:00. La diretta del Concertone, invece, sarà trasmessa dalle 15:00 su Rai Italia, Rai Play, Rai Radio 2 e Rai 3 fino a mezzanotte.

Il Concertone si distingue per la varietà di artisti, adatta a tutti i tipi di pubblico: dai giovani che vogliono ballare sotto il palco agli adulti che cercano un momento di convivialità e allegria. Anche chi segue l’evento da casa può godere di uno spettacolo che coinvolge centinaia di migliaia di persone, con performance di alcuni dei Big della musica contemporanea.

Quest’anno il programma include esibizioni che spaziano dal rock al pop, dalle vibrazioni latine ai brani strumentali, urban e corali. Tra gli artisti annunciati, figurano Alfa, Anna Castiglia, Brunori Sas, Franco 126, Gabry Ponte e molti altri. Non mancheranno anche i vincitori del Contest 1MNEXT: Fellow, Diniche e Cordio. Il tema scelto, “Il Futuro Suona Oggi”, riflette le bellezze e le contraddizioni del nostro tempo.

L’ingresso al Concertone sarà gratuito, come sempre, rendendolo il più grande concerto gratuito in Europa. L’evento, nato nel 1990 per iniziativa di CGIL, CISL e UIL, continua ad attrarre un pubblico sempre maggiore. È consigliato arrivare con anticipo, poiché l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti.