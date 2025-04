“Programma a rischio chiusura” Terremoto in Rai, la decisione mette in crisi l’amatissimo conduttore: una brutta notizia per lui

Il futuro del programma televisivo “Stasera c’è Cattelan”, trasmesso dalla Rai e condotto da Alessandro Cattelan, è attualmente incerto, con la possibilità di cancellazione che circola tra i funzionari di Viale Mazzini. Nonostante un buon debutto in seconda serata con buone aspettative e ascolti iniziali sostenuti grazie al traino di “Stasera tutto è possibile”, il programma ha visto un significativo calo nel numero di spettatori.

Le ultime puntate hanno registrato dati preoccupanti: il 15 aprile, ad esempio, si sono avuti solo 260.000 spettatori e uno share del 4,9%. Questo declino ha portato i dirigenti Rai a riflettere sull’effettiva necessità di mantenere il programma nel palinsesto, con una decisione che potrebbe arrivare a breve. Allo stesso tempo, il numero delle puntate è stato ridotto, da tre a una sola a settimana.

Nonostante le incertezze riguardo al suo attuale show, le prospettive professionali di Cattelan rimangono promettenti. Si vocifera che il conduttore potrebbe tornare alla conduzione di “Italia’s got talent”, in una nuova versione per Disney+, con registrazioni in programma a breve.

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Rai, il destino di “Stasera c’è Cattelan” continua a rimanere incerto. Tuttavia, il talento di Cattelan e il suo stile moderno potrebbero trovare nuova linfa in contesti alternativi come le piattaforme di streaming, dove il suo approccio potrebbe risultare più apprezzato.