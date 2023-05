Progetto ‘Teamup’ a sostegno bambini colpiti da guerre vince il premio Laureus Sport for good

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”, queste le parole pronunciate da Nelson Mandela, in occasione della prima edizione dei Laureus World Sports Awards, che si è tenuta a Montecarlo nel 2000, ancora oggi pietra miliare del movimento Laureus. Ogni anno la cerimonia di premiazione dei Laureus Awards dà visibilità ai progetti promossi dalla Fondazione Laureus Sport for Good in 51 Paesi del mondo con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento terapeutico di prevenzione del disagio giovanile.

Alla vigilia della cerimonia dei Laureus World Sports Awards, in programma domani a Parigi, il progetto “TeamUp” a sostegno del benessere psico-sociale dei bambini colpiti da conflitti e guerre ha vinto il premio Laureus Sport for Good. Promosso da Save the Children, Unicef Paesi Bassi e War Child, il progetto TeamUp utilizza le attività fisiche e ludiche per avere un impatto positivo sul benessere psico-sociale dei bambini colpiti da conflitti e guerre. Oggi presente in 26 paesi, il progetto è stato sostenuto da Laureus tramite il Fondo Sport for Peace and Humanitarian giAction, lanciato nel 2022. A certificare la vittoria del progetto TeamUp è stato l’Ambasciatore Laureus e leggenda del calcio ucraino Andriy Shevchenko che ha avuto un’esperienza diretta del programma l’anno scorso per aver fatto un’emozionante visita a una sessione di TeamUp in Polonia, realizzata per prendersi cura dei bambini che erano stati sfollati dalla vicina Ucraina dopo l’invasione russa.

“Vorrei congratularmi con TeamUp per questo premio meritato. Ho avuto la fortuna di poter visitare un programma a Varsavia l’anno scorso per vedere il lavoro che si svolge a sostegno dei bambini rifugiati alleviare lo stress attraverso le attività fisiche. È stata una giornata emozionante e i sorrisi sui volti di quei bambini vivranno a lungo nella mia memoria. Il lavoro in corso è di grande aiuto per sostenere le famiglie colpite dalla guerra e contribuisce in qualche modo a mantenere i bambini felici e in salute. I Laureus World Sports Awards di domani sera saranno un’incredibile celebrazione di grandi risultati sportivi, il meglio dello sport. Per me, quando TeamUp salirà sul palco, sarà un potente promemoria del ruolo che lo sport può svolgere nella nostra società e la prova delle parole del nostro Patron fondatore Nelson Mandela secondo cui lo sport ha il potere di cambiare il mondo”, ha detto Shevchenko.

Sean Fitzpatrick, presidente di Laureus Sport for Good, ha detto: “A nome della Laureus World Sports Academy, vorrei congratularmi con il team di TeamUp e i suoi partner per il lavoro cruciale e innovativo nell’utilizzare lo sport e l’attività fisica per cambiare la vita dei bambini sfollati in tutto il mondo. Fornire ai giovani di tutto il mondo l’accesso a uno spazio sicuro e inclusivo è un obiettivo chiave del nostro lavoro a Laureus Sport for Good, e il lavoro che TeamUp sta facendo – sullo sfondo di una guerra europea e di altri conflitti in tutto il mondo – è un grande esempio di tutto ciò. L’intervento è una fonte di ispirazione e come membri della Academy, siamo così orgogliosi di celebrare questo successo”.

Selezionati insieme a TeamUp per il Laureus Sport for Good Award 2023 c’erano anche Boxgirls, un programma di pugilato in Kenya che consente alle giovani donne di sfidare gli stereotipi; il progetto sociale High Five con sede a Monaco, che aiuta i bambini socialmente svantaggiati e orfani, così come i giovani con un background di immigrazione; Made for More, con sede a Durban, che si concentra sull’inclusione delle persone con disabilità, spesso isolate e ignorate a causa dello stigma e dell’ignoranza; e Slum Soccer, un progetto con sede a Chennai, con la missione di utilizzare il calcio per affrontare i problemi radicati dei senzatetto in India.

In Italia, dove la Fondazione Laureus Sport for Good è attiva dal 2005 e opera nelle periferie di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Palermo e Catania, la pratica sportiva è lo strumento formativo che accompagna i processi di crescita dei minori. Fino ad oggi i progetti promossi dalla Fondazione Laureus Sport for Good Italia hanno coinvolto oltre 3000 bambini in più di 20 differenti attività sportive. A sostegno delle attività promosse c’è anche l’impegno degli Ambassador, campioni nello sport e non solo, che con il loro esempio illuminano il percorso dei bambini.