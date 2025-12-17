Progetto salute a Forlì

L’associazione Dino Amadori ha annunciato l’avvio di un importante progetto educativo e di prevenzione rivolto alle scuole primarie del Comune di Forlì. Il progetto punta a promuovere corretti stili di vita, buone abitudini alimentari e una maggiore consapevolezza sul tema della salute fin dalla più tenera età.

Il progetto nasce da un’idea del dottor Paolo Semprini, odontoiatra ed esperto in alimentazione ed educazione alla salute. L’iniziativa rappresenta l’evoluzione di un percorso già sperimentato con risultati significativi nelle scuole di Ravenna e Predappio e si concentra sulla fascia d’età delle scuole primarie. L’obiettivo è approfondire il legame tra abitudini alimentari e insorgenza precoce della carie nei bambini, promuovere stili di vita sani e buone pratiche igienico-sanitarie, e contrastare l’obesità infantile.

Il progetto si fonda sulla convinzione che la prevenzione richieda un’azione condivisa e consapevole. La scuola rappresenta il luogo privilegiato in cui costruire comportamenti sani e duraturi, attraverso docenti consapevoli affiancati da professionisti della salute. L’iniziativa si inserisce nella visione culturale e scientifica dell’associazione Dino Amadori, ispirata al pensiero del professor Dino Amadori, per il quale la salute non poteva essere affidata solo alla cura, ma doveva fondarsi prima di tutto sulla prevenzione e sull’educazione.

Il percorso prevede una prima fase di sensibilizzazione rivolta a dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie, seguita da attività operative con i bambini. Il progetto si concluderà con un evento educativo finale, previsto in primavera, che si svolgerà all’azienda agricola “I Nani di Giada”, offrendo ai bambini un’esperienza diretta di apprendimento a contatto con l’ambiente naturale.