Progetto “RESONATE” per lo stress psicofisico: la natura che guarisce

Lo stress e l’affaticamento possono compromettere il benessere psicofisico, rendendo necessario il recupero dell’equilibrio e della serenità. Ricerche scientifiche indicano che l’immersione nella natura, in ambienti caratterizzati da elementi verdi e blu, è particolarmente benefica. Angelica Moè, docente di Psicologia generale all’Università di Padova, evidenzia come i parchi urbani e i luoghi tranquilli, lontani da attività ricreative, siano ideali per attività rigeneranti. Il progetto RESONATE, condotto a Padova, si rivolge a persone di età tra i 40 e i 70 anni con segni di stress psicofisico, come ipertensione e alterazioni della glicemia e colesterolo, condizioni che possono portare a problemi di salute gravi, in particolare cardiovascolari.

RESONATE punta a evidenziare i benefici psicologici del contatto con la natura e a valutare scientificamente tali effetti su corpo e mente. Il progetto include camminate lente nei parchi di Padova, accompagnate da tecniche di rilassamento in sessioni di 50 minuti. Durante le uscite vengono offerte opportunità di riflessione e condivisione. Le semplici passeggiate in ambienti naturali possono apportare benefici tangibili, ma è essenziale integrare le attività fisiche con tecniche di rilassamento, per contrastare gli effetti negativi dello stress.

L’iniziativa partirà a marzo 2025, con uno screening iniziale per valutare parametri psicofisiologici, seguito da tre uscite settimanali per cinque settimane. Il programma include modalità multisensoriali per il contatto con l’ambiente naturale e fornirà mappe delle aree verdi più adatte. Per informazioni, contattare [email protected] o il cellulare 338 2069723.