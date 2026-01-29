Progetto ReMaRe per la rigenerazione del paesaggio marino in Puglia

Si è concluso un percorso partecipativo promosso da WWF Italia nell’ambito del programma internazionale Endangered Landscape and Seascape Programme. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Arcadia, ha coinvolto oltre 80 stakeholder in un processo partecipativo ambizioso per rigenerare ecosistemi fragili come le praterie di Posidonia oceanica, il coralligeno e le dune costiere.

Il cuore dell’iniziativa è un approccio “dal basso”: pescatori, operatori turistici, istituzioni e associazioni sono stati chiamati a individuare le criticità del territorio e a diventarne parte attiva nella soluzione. Tra le priorità individuate figurano il rafforzamento della legalità contro le attività illecite, la creazione di tavoli di co-gestione tra i diversi attori e la necessità di infrastrutture adeguate alle comunità di pesca artigianale.

Particolare attenzione è stata posta al trovare una soluzione per una gestione integrata ed efficiente della Posidonia spiaggiata e al modo in cui viene percepita dalla popolazione. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono state coinvolte anche nella presentazione e introduzione all’uso dell’App SMART, uno strumento digitale pensato per la segnalazione di attività illecite in mare.

Il progetto “ReMaRe” è parte del programma internazionale Endangered Landscapes & Seascapes Programme e opera lungo la costa meridionale adriatica pugliese, su un’area di circa 52.000 ettari, con l’obiettivo di ripristinare e tutelare habitat marini e costieri prioritari e rafforzare una rete ecologicamente connessa ed efficacemente gestita di aree tutelate. Il nome del progetto, ReMaRe, è stato scelto dalle comunità partecipanti.