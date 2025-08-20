Progetto OccupAzione: Opportunità per le persone con disabilità

A partire dal 20 agosto 2025, sarà possibile presentare domande per partecipare al Progetto OccupAzione, un’iniziativa dedicata a persone con disabilità iscritte nell’elenco della Legge 68/99. Questo progetto è finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo di queste persone in enti pubblici che operano nel settore dei servizi alla persona, contribuendo anche al supporto delle persone anziane, sia in case di riposo che a domicilio.

Le opportunità di lavoro disponibili variano annualmente, in base alle risorse finanziarie e ai posti richiesti dagli enti partecipanti. I progetti, che possono avere una durata massima di cinque mesi, saranno gestiti da cooperative sociali di tipo B. Le mansioni previste includono attività di supporto e intrattenimento per gli anziani.

Per partecipare, i candidati devono essere iscritti nell’elenco provinciale della legge 68/99 e soddisfare i requisiti specificati nell’Avviso di selezione disponibile sul sito dell’Agenzia del Lavoro. La finestra per le domande si aprirà alle 8.30 del 20 agosto 2025 e chiuderà alle 12.00 del 10 settembre 2025.

Il modulo di domanda, scaricabile dal sito, deve essere consegnato presso il Centro per l’impiego di riferimento, previo appuntamento, oppure inviato tramite posta certificata, concordando l’indirizzo con l’operatore del centro. L’assunzione è subordinata al possesso di tutti i requisiti e alla verifica dell’idoneità tramite una visita medica preassuntiva.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia del Lavoro.