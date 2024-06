Progetto molto costoso per Barbara d’Urso: notizia sul suo ritorno

Ininterrottamente in tv sulle reti Mediaset per più di 20 anni, poi lo stop dello scorso anno, Barbara d’Urso negli ultimi mesi si sta godendo la famiglia, ma dietro le quinte lavorano ad un suo ritorno. Dagospia e Davide Maggio in più occasioni hanno parlato di un possibile comeback in Rai (addirittura con un progetto simile a Carramba Che Sorpresa) della presentatrice, ma da Viale Mazzini hanno smentito. Il manager di Carmelita, Lucio Presta, di recente ha spiegato che quello della d’Urso è un caso complicato, ma che tra poco tornerà il ‘tempo di Barbara’. Sulla questione oggi è intervenuto anche Roberto Alessi.

Progetto importante per Barbara, parla Roberto Alessi: “C’è già una bozza di contratto, un lavoro costoso”.

Il direttore di Novella 2000, nella sua rubrica Up & Down, ha fatto il punto della situazione sulla regina delle buste choc: “Nessuno avrebbe mai immaginato che una grande professionista come Barbara d’Urso avrebbe dovuto attendere così tanto per una collocazione televisiva. Poi, ora sento le parole di Lucio Presta, mio amico, e super agente anche di Barbara (e di una marea di altre superstar): “È una storia molto complicata. Ma sono certo che tra poco tempo tornerà il tempo di Barbara. Su quale canale? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. In realtà qualcosa c’è già. C’è una bozza di contratto per un nuovo progetto già consegnato. Al momento non posso aggiungere molto altro, se non che si tratta di un lavoro molto costoso. Ma so che c’è già chi cerca a spron battuto inserzionisti e sono quelli che mi hanno informato“.

Per il momento la santa patrone delle esclusive choc è su TikTok: “Ho sempre comunicato in molti modi, dal teatro e la tv, a Instagram, il metaverso e adesso anche TikTok. Girare i video sul social mi piace, in particolare quello sui segnali del corpo che ti fanno capire se chi abbiamo davanti sta mentendo. Poi mi approccio a TikTok in modo professionale: non mi sono svegliata una mattina e ho girato un video, dietro c’è una casa di produzione“.