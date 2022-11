Progetto Molo A, AdR si aggiudica “The Plan Real Estate Award”

– Con il progetto della nuova area di imbarco A dell’aeroporto di Fiumicino – che è stata inaugurata lo scorso 18 maggio alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – Aeroporti di Roma si è aggiudicata il “The Plan Real Estate Award” promosso in collaborazione con “Scenari Immobiliari” nella categoria “Public Infrastructures and Facilities”. Il premio è stato ritirato da Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Adr.

La nuova area di imbarco A è stata progettata e costruita da Adr nel rispetto dell’ambiente secondo i criteri di valutazione e certificazione Leed;Leadership in Energy and Enviromental Design; livello Gold, un sistema di garanzia internazionale per la progettazione, la costruzione e la gestione di edifici sostenibili. L’opera è dotata infatti di un impianto fotovoltaico sulla copertura realizzato con pannelli in silicio monocristallino che alimenteranno l’infrastruttura, dispone di sistemi per il trattamento climatico tramite pannelli radianti a pavimento ed è illuminata prevalentemente da luce naturale grazie alle grandi vetrate posizionate sul soffitto simili a veri e propri oblò. Tutta l’illuminazione artificiale è stata realizzata con innovative tecnologie LED. Connessa al Terminal 1, la struttura, che si sviluppa su 3 livelli, di cui uno interrato che ospita le centrali tecnologiche e i locali tecnici, si estende su una superficie di 37 mila metri quadrati. Dispone di 23 gate 13 con pontili di imbarco e 10 gate remoti dotati di tecnologia “touchless”, che consente al passeggero di eseguire autonomamente e in velocità le procedure di boarding; nursery; attività commerciali 21 punti vendita che rappresentano l’eccellenza italiana dello shopping e del food; playground; smoking cabine; aree work e sale Vip.

“Grazie a ‘The Plan’, ‘Scenari Immobiliari’ e a tutta la Giuria – ha detto Blasi – per aver selezionato il nostro progetto come testimonianza dell’eccellenza italiana da un punto di vista ingegneristico e architettonico realizzato nonostante i difficili anni della pandemia. Progetto – ha aggiunto – che si inserisce nel percorso orientato alla sostenibilità e all’innovazione di Adr dedicato ai voli verso destinazioni Schengen e domestiche, che consente l’attracco dei più moderni aeromobili disponibili e un’esclusiva galleria commerciale con oltre 6.000mq di spazi dedicati a retail e food&beverage”.