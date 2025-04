Progetto ‘Liberi Nantes’, da Pietralata ai Premi Laureus di Madrid

Il quartiere di Pietralata è la sede di Liberi Nantes, un’associazione fondata nel 2007 da appassionati di calcio per combattere razzismo e discriminazioni negli stadi. L’associazione promuove la cultura dell’inclusione, riunendo giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo in una squadra. Nel 2022, la Fondazione Laureus Sport for Good Italia, con il supporto di Impresa Sociale Con i Bambini e Play For Change, ha rilanciato l’attività di Liberi Nantes attraverso il progetto dei Centri Sportivi di Comunità. Questo progetto ha valorizzato le realtà sportive locali, offrendo spazi sicuri per bambini e adolescenti a rischio di devianza.

A Pietralata, il progetto ha ampliato l’offerta sportiva gratuita per i minori e supportato le famiglie con attività che promuovono la partecipazione e l’integrazione. Liberi Nantes offre una vasta gamma di attività sportive e culturali, come calcio maschile e femminile, atletica leggera, corsi di lingua italiana, fotografia e arte urbana. Nel periodo 2024/2025, 225 giovani rifugiati e svantaggiati hanno avuto l’opportunità di praticare sport gratuitamente, migliorando il loro benessere fisico e mentale e favorendo inclusione, resilienza e lavoro di squadra.

Liberi Nantes è stato nominato tra i sei progetti per il “Laureus Sport for Good Award”, premiando l’utilizzo dello sport come strumento per migliorare le vite dei bambini. Il verdetto della giuria sarà annunciato il 20 aprile a Madrid ai Laureus Awards. La Fondazione Laureus ha deciso di continuare a finanziare il progetto, consolidando i risultati già ottenuti.