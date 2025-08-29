Progetto Insiel: Cybersecurity e Data Center in Friuli Venezia Giulia

Gli studenti delle classi terze e quarte superiori del Friuli Venezia Giulia avranno l’opportunità di scoprire come funzionano le reti informatiche grazie a un nuovo progetto di Insiel, la società che gestisce i servizi informatici nella regione. Il programma include visite al data center di Trieste e approfondimenti sulla cybersicurezza, con l’intento di avvicinare i ragazzi alle professioni legate all’informatica.

Diego Antonini, amministratore unico di Insiel, sottolinea che la cybersicurezza è uno dei settori più critici, a causa della scarsità di risorse. Inoltre, la gestione dei dati rappresenta un tema altrettanto rilevante. Professioni come quella del data scientist, che analizzano grandi quantità di dati per estrarre informazioni utili, sono sempre più richieste dalle imprese. Antonini evidenzia come le nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, possano facilitare la creazione di applicazioni innovative.

Insiel stessa sta cercando nuove risorse per gestire un volume di dati in aumento e prevede di costruire un nuovo data center a Palmanova, con finanziamenti da parte della Regione. Antonini afferma l’importanza di mantenere data center di proprietà regionale, per garantire ai cittadini che i propri dati saranno trattati in modo appropriato e conforme alla legge, oltre a rappresentare un investimento ritorno economico.

Gli istituti scolastici che desiderano partecipare al progetto devono registrarsi entro il 22 settembre, a condizione che abbiano indirizzi di studio pertinenti ai temi trattati.