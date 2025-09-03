Progetto in Italia contro la morte cardiaca improvvisa giovanile

La morte cardiaca improvvisa colpisce tra 1 e 8 giovani su 100.000, spesso persone in buona salute e attive. Per approfondire le cause di questo fenomeno, è stato avviato un Progetto di Ricerca Internazionale tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina (ASUGI) di Trieste e la City St George’s University di Londra, grazie ai fondi lasciati dal professor Attilio Maseri, rinomato cardiologo e filantropo scomparso nel 2021.

ASUGI ha destinato 290.000 euro a un dottorato clinico triennale (2025-2028) alla City St George’s University, coordinato dal professor Gherardo Finocchiaro. Partecipano al progetto anche la Cardiologia ASUGI, specializzata in cardiomiopatie ereditarie, e il centro St George’s Hospital, che possiede una banca dati con oltre 8.000 casi di morte cardiaca improvvisa. Sono previsti test su oltre 200 campioni biologici e analisi genetiche mirate, con lo scopo di identificare soggetti a rischio tra i parenti di primo grado e sviluppare strategie preventive personalizzate.

Un elemento innovativo del progetto è l’uso degli score di rischio poligenico, che analizzano le varianti genetiche comuni per spiegare le differenti manifestazioni della cardiomiopatia all’interno della stessa famiglia. Questo lavoro si inserisce in una rete di collaborazioni che include diverse istituzioni di ricerca e università, finalizzata a un approccio multidisciplinare alla salute cardio-vascolare.

Il professor Sinagra, direttore della Cardiologia ASUGI, sottolinea come Trieste rappresenti un centro d’eccellenza per la ricerca scientifica e la prevenzione di eventi tragici, contribuendo a rendere la morte improvvisa sempre più rara.