Progetto importante per Barbara d’Urso: cosa farà dopo l’addio a Mediaset

Poche settimane dopo l’annuncio dell’addio a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è volata a Londra, dove frequenta ancora una nota scuola di inglese. Per quale motivo la conduttrice sta perfezionando il suo inglese? Stando a quello che riportano Di Più e Il Mattino, Carmelita ad inizio 2024 sarà impegnata in un progetto importante. Secondo quello che una fonte ha rivelato al settimanale, la d’Urso sarebbe stata contattata da Netflix per recitare in una serie internazionale.

“Colpo di scena. Barbara D’Urso non solo prepara il suo ritorno in televisione a gennaio. Si prepara per una serie televisiva su Netflix. – si legge su Il Mattino – A svelare i piani dell’ex signora del pomeriggio di Canale 5 è il settimanale Di Più. Chi le è vicino fa sapere che «si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset». Barbara nuovamente attrice pronta a recitare in madrelingua. Ecco perché sta migliorando il suo inglese: «La lingua la conosce, ma sa che deve migliorare per rendere i dialoghi più fluenti durante le riprese. Barbara è una perfezionista e non lascia mai nulla al caso». Questo è quello che ha dichiarato la fonte”.

Pronti per una nuova stagione de La Casa di Carta con Barbara nei panni di ‘Cologno Monzese’…



Barbara pronta a vuotare il sacco?

Indiscrezioni di Netflix a parte, c’è chi dice che Barbara a gennaio potrebbe andare dall’amica e collega Mara Venier a Domenica In per rilasciare un’intervista gold choc. Ad avvalorare questi rumor è arrivata una dichiarazione di Antonio Ricci.