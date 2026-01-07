Progetto Fiera del Lavoro in Puglia

La Provincia di Lecce ha ottenuto un finanziamento di 127mila euro per realizzare il progetto “Fiera del Lavoro”, presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Punti Cardinali for Work” della Regione Puglia. Il progetto si svilupperà in 18 mesi e ha l’obiettivo di avvicinare giovani studenti e chi cerca occupazione al tessuto imprenditoriale e a quello delle cooperative sociali, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di competenze e facilitando l’ingresso delle nuove generazioni nel mercato del lavoro.

Il progetto è il naturale seguito di “Fiera del Lavoro”, finanziato dal precedente programma “Punti Cardinali” della Regione Puglia, e vedrà il coinvolgimento di 96 Comuni salentini e numerosi partner. Gli strumenti utilizzati saranno “Orientation Desk” e “Orientation Labs”, che offriranno supporto orientativo ai disoccupati e inoccupati e favoriranno l’accesso alla formazione.

Il partenariato del progetto comprende 24 partner, tra cui l’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, Federterziario Lecce, Confindustria Lecce, Cgil Lecce, Cisl Lecce, Uil Lecce e Confapi Lecce. Inoltre, altri 31 soggetti hanno manifestato interesse a partecipare al progetto.

Il progetto prevede il coinvolgimento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro per individuare le necessità e le esigenze del territorio e l’istituzione di un Tavolo di coordinamento per la programmazione di attività comuni per lo sviluppo del Salento. La Provincia di Lecce ha istituito questo tavolo di coordinamento per avviare un confronto per una programmazione condivisa sulle tematiche del lavoro e organizzare eventi da inserire nel nuovo progetto.