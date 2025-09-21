Progetto Famiglia a Distanza: Amore per gli Animali a Monza

Uno dei progetti più significativi promossi da Enpa Monza è il Progetto Famiglia a Distanza, che coinvolge ogni anno un numero variabile di famiglie pronte a sostenere con amore i loro animali. Questo progetto è attivo da tempo e ha visto molte famiglie rimanere fedeli all’iniziativa negli anni.

Per festeggiare il successo di questo progetto, Enpa Monza ha organizzato un Open Day. L’evento si svolgerà oggi dalle 15 alle 17.30 presso il canile rifugio di via San Damiano 21 a Monza. L’obiettivo è far conoscere il Progetto Famiglia a Distanza a un pubblico più ampio e, se possibile, coinvolgere nuovi adottanti. L’Open Day è aperto a tutti ed è un’ottima opportunità per chi ama gli animali ma non può accoglierne uno in casa.

Le adozioni a distanza sono particolarmente adatte anche per le famiglie con bambini, poiché offrono una preziosa occasione per insegnare il rispetto e la cura verso gli animali. Enpa non si limita a cani e gatti: attraverso questo progetto si possono adottare anche pony, caprette, cavalli, asini e conigli. Inoltre, le api sono parte di questa famiglia allegra, con cinque colonie disponibili per l’adozione. Adottare una famiglia di api permette di ricevere un attestato, una lezione privata sulle api e, quando disponibile, un barattolo di miele prodotto dalle api di Enpa.

Per adottare un animale a distanza, è richiesto un versamento mensile di 15 euro, con durata dell’adozione flessibile. Gli adottanti riceveranno aggiornamenti costanti sul loro animale, incluse foto e video, e potranno visitarlo su appuntamento. Inoltre, è prevista la partecipazione a gite organizzate con il proprio animale e le altre famiglie adottive.