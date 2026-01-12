Progetto cinema Napoli

9.3 C
Il 16 gennaio si terrà l’evento conclusivo del progetto di educazione cinematografica e musicale “Un mare di musica & cinema”, realizzato nell’ambito del programma “Per Chi Crea” con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE. Il progetto, nato da un’idea di Sabrina Innocenti e promosso dalla scuola IC Giovanni XXIII Aliotta, ha unito cinema, musica e mare come elementi identitari della città di Napoli.

L’evento si svolgerà presso lo Spazio Polifunzionale – Auditorium dell’IC Giovanni XXIII Aliotta e sarà aperto da Sabrina Innocenti, curatrice del progetto. Seguiranno i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Maria Vorzillo e dell’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani. Il programma prevede anche un momento musicale dal vivo con il Maestro Gianluigi Pennino e Teresa Giordano.

Il cuore della giornata sarà la proiezione dei cortometraggi realizzati dagli studenti: “Dov’è la musica” di Giovanni Mazzitelli e “Echi di mare” di Luca Lanzano. I cortometraggi sono stati realizzati grazie al lavoro con i registi e hanno guidato gli studenti in un percorso di educazione allo sguardo critico, sperimentando il cinema come strumento di espressione, riflessione e crescita personale e collettiva.

Il progetto ha approfondito il legame tra città, mare e musica, invitando i giovani a leggere il territorio, riconoscerne i simboli e trasformarli in narrazione audiovisiva e consapevolezza civica. I cortometraggi affrontano tematiche come l’identità e la ricerca di sé, e sono stati realizzati grazie alla collaborazione dei docenti, tutor e alunni protagonisti.

Il progetto “Un mare di musica & cinema” ha previsto anche un itinerario culturale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Teatro San Carlo, e ha curato la programmazione del “Cinema di Quartiere” con tre giorni di proiezioni a Chiaiano aperte al territorio. L’evento finale è aperto al pubblico e rappresenta un momento di restituzione alla comunità di un percorso che mette al centro i giovani, la scuola e il territorio.

