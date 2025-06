Progetto ‘Care for Caring 2.0’: Prevenzione Tumori al Seno

Il progetto “Care for caring 2.0” coinvolge le donne della Polizia di Stato in attività di prevenzione per il tumore al seno, promuovendo screening gratuiti offerti dal Sistema sanitario nazionale. Durante un incontro alla Camera, Ilenia Malavasi (Pd) ha sottolineato l’importanza di questo intervento per una diagnosi precoce e una gestione tempestiva della malattia. L’iniziativa, organizzata da Annarita Patriarca nella Sala Matteotti, ha presentato i risultati preliminari della campagna “Care for caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione”, promossa dalla Polizia di Stato e coordinata da Ladies First, con il patrocinio di Aiom.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com