Progetto Bi-sogni: Insieme per una comunità attiva a Pontassieve

Il Comune di Pontassieve, in collaborazione con la UFC Salute Mentale Adulti della Zona Sud Est e Mugello e con il sostegno dei Medici di Medicina Generale, ha lanciato il Progetto Bisogni. Questa iniziativa mira a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini nella vita sociale e culturale del territorio, promuovendo il benessere psico-fisico attraverso attività di volontariato e socializzazione.

Il progetto è aperto a chiunque voglia essere parte di una rete solidale, utilizzando il tempo libero come risorsa per sé stessi e per la comunità. Partecipare offre l’opportunità di stabilire nuove relazioni, scoprire interessi e migliorare il proprio equilibrio personale.

Tra le numerose attività disponibili ci sono corsi di Attività Fisica Adattata (AFA), laboratori di sartoria, cori intergenerazionali, cene comunitarie presso la Casa del Popolo e iniziative di svago promosse dalla Caritas. Si offrono anche opportunità di volontariato con organizzazioni come la Croce Azzurra, la Misericordia e l’Emporio Solidale, oltre a spazi ricreativi gestiti dal Circolo 1° Maggio e dall’Associazione Dietro le Quinte.

Momenti culturali e promozione della lettura sono garantiti dalla Sezione Soci Coop, mentre il Pallaio offre spazi ludici per giochi di carte e bocce. L’Associazione Il Gabbiano invita a partecipare alla “Festa sotto il campanile” e cerca nuovi volontari pizzaioli.

Il messaggio fondamentale del progetto è che “essere attivi migliora la vita”, un invito a costruire insieme una comunità più inclusiva e consapevole.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.okvaldisieve.it