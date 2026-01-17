Progetto Arrinesci a Palermo

Il progetto Arrinesci inaugura al Giardino dei Petrazzi un’offerta di attività dedicate ad adolescenti tra benessere emotivo, creatività e inclusione. La cooperativa Idee in Movimento, nell’ambito del progetto Arrinesci, avvia due laboratori gratuiti rivolti ad adolescenti dai 12 ai 18 anni presso L’Orto di Paolino, all’interno del Giardino dei Petrazzi.

Le attività prenderanno il via con due percorsi settimanali: un laboratorio sportivo funzionale e un laboratorio artistico di danzamovimento terapia. Il laboratorio sportivo sarà guidato da Rosalia Pipitone e si concentrerà sullo sviluppo dell’autostima, della collaborazione e del senso di appartenenza attraverso il movimento e i giochi di squadra. Il laboratorio artistico, condotto da Fabrizio Campo, sarà dedicato all’espressione emotiva e alla creatività corporea.

Il Giardino dei Petrazzi diventa così un presidio educativo dove i ragazzi possono sentirsi ascoltati, valorizzati e accompagnati, vivendo esperienze positive in un contesto sicuro e stimolante. I laboratori sono aperti ai giovani di tutta Palermo e rientrano nel progetto Arrinesci, che promuove prevenzione, supporto psicologico e inclusione sociale attraverso sportelli di ascolto, percorsi formativi e iniziative culturali.

Il Giardino dei Petrazzi rappresenta uno dei presidi territoriali del progetto, con l’obiettivo di rendere il benessere emotivo accessibile e integrato nella quotidianità degli adolescenti. Le iscrizioni restano aperte e per informazioni è possibile contattare Chiara Amico.