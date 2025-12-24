10 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Animali

Progetto Angelo per animali domestici a Ferrara

Da stranotizie
Progetto Angelo per animali domestici a Ferrara

Le difficoltà economiche che colpiscono molte famiglie possono incidere anche sulla capacità di mantenere e curare gli animali domestici, che sono considerati un importante sostegno emotivo e parte integrante del nucleo familiare. Per affrontare questa situazione, l’Organizzazione internazionale protezione animali di Ferrara, con il supporto del Comune, ha avviato un progetto solidale chiamato “Angelo”.

Il progetto offre aiuto concreto a chi si trova in difficoltà nella gestione del proprio animale, mettendo a disposizione cibo di qualità, farmaci, antiparassitari, prestazioni veterinarie, sterilizzazioni e interventi urgenti gratuiti o a costi ridotti. Il progetto è rivolto a famiglie residenti nel Comune di Ferrara in condizione di disagio socio-economico, segnalate da Guardie zoofile, Acer, Servizi sociali e Serd.

Sono stati individuati dieci nuclei familiari che riceveranno un supporto personalizzato. Il progetto mira a prevenire abbandoni e rinunce, promuovendo una gestione responsabile degli animali d’affezione e un maggiore senso di solidarietà diffusa. Il vicesindaco Alessandro Balboni, con delega alla Tutela degli animali, ha spiegato che il progetto “Angelo” si propone di fornire un sostegno concreto alle famiglie più fragili, aiutando chi ha difficoltà a prendersi cura del proprio animale e tutelando così non solo l’animale, ma anche le persone.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Viaggi di Natale: destinazioni esotiche
Articolo successivo
Concerto di Natale a Vernante
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Concerto di Natale a Genova

Viaggi natalizi esotici

Notizie del 24 dicembre 2025

Neve a Natale: ultime notizie

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.