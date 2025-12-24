Progetto Angelo per animali domestici a Ferrara

Le difficoltà economiche che colpiscono molte famiglie possono incidere anche sulla capacità di mantenere e curare gli animali domestici, che sono considerati un importante sostegno emotivo e parte integrante del nucleo familiare. Per affrontare questa situazione, l’Organizzazione internazionale protezione animali di Ferrara, con il supporto del Comune, ha avviato un progetto solidale chiamato “Angelo”.

Il progetto offre aiuto concreto a chi si trova in difficoltà nella gestione del proprio animale, mettendo a disposizione cibo di qualità, farmaci, antiparassitari, prestazioni veterinarie, sterilizzazioni e interventi urgenti gratuiti o a costi ridotti. Il progetto è rivolto a famiglie residenti nel Comune di Ferrara in condizione di disagio socio-economico, segnalate da Guardie zoofile, Acer, Servizi sociali e Serd.

Sono stati individuati dieci nuclei familiari che riceveranno un supporto personalizzato. Il progetto mira a prevenire abbandoni e rinunce, promuovendo una gestione responsabile degli animali d’affezione e un maggiore senso di solidarietà diffusa. Il vicesindaco Alessandro Balboni, con delega alla Tutela degli animali, ha spiegato che il progetto “Angelo” si propone di fornire un sostegno concreto alle famiglie più fragili, aiutando chi ha difficoltà a prendersi cura del proprio animale e tutelando così non solo l’animale, ma anche le persone.