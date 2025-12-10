Progetto Ambiente, UGL PSA denuncia violazioni contrattuali

L’UGL PSA (Unione Generale del Lavoro, Pubblici Servizi Ambientali) ha respinto con fermezza la replica di Progetto Ambiente S.p.A., definendola superficiale e distante dalla realtà operativa dei lavoratori. La questione critica degli straordinari e della necessaria riorganizzazione del lavoro è stata posta all’attenzione dei vertici aziendali, ma l’azienda ha sistematicamente disatteso l’obbligo di confronto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

L’UGL PSA denuncia l’abuso cronico e l’imposizione di straordinario, insieme a una gestione irregolare dei turni, e sostiene che la riduzione del monte ore di straordinario è un dato contabile ingannevole, derivante dall’ingresso di nuove unità. La pressione sui lavoratori storici resta invariata, con turni che superano i 13 giorni consecutivi e giornate lavorative oltre le 9 ore, ponendo a rischio la salute psicofisica dei dipendenti.

I recenti licenziamenti volontari sono un campanello d’allarme, e la Direzione aziendale prosegue con una gestione unilaterale, imponendo lo straordinario e utilizzando procedimenti disciplinari come forma di pressione indebita. L’UGL PSA contesta i provvedimenti disciplinari avviati nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il loro diritto contrattuale di rifiutare lo straordinario per esigenze familiari o personali.

La riunione tenutasi dopo il primo comunicato ha confermato la condotta antisindacale e l’atteggiamento di chiusura della Dirigenza. L’UGL PSA ha già intrapreso azioni, tra cui l’arbitrato presso l’Ispettorato del Lavoro, il ricorso per condotta antisindacale e il coinvolgimento degli organi ispettivi. Sarà richiesta anche una visita ispettiva urgente presso il centro operativo per verificare turnazioni, carichi di lavoro e condizioni operative.