Progetto Ambiente, UGL PSA denuncia violazioni contrattuali

Progetto Ambiente, UGL PSA denuncia violazioni contrattuali

L’UGL PSA (Unione Generale del Lavoro, Pubblici Servizi Ambientali) ha respinto con fermezza la replica di Progetto Ambiente S.p.A., definendola superficiale e distante dalla realtà operativa dei lavoratori. La questione critica degli straordinari e della necessaria riorganizzazione del lavoro è stata posta all’attenzione dei vertici aziendali, ma l’azienda ha sistematicamente disatteso l’obbligo di confronto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

L’UGL PSA denuncia l’abuso cronico e l’imposizione di straordinario, insieme a una gestione irregolare dei turni, e sostiene che la riduzione del monte ore di straordinario è un dato contabile ingannevole, derivante dall’ingresso di nuove unità. La pressione sui lavoratori storici resta invariata, con turni che superano i 13 giorni consecutivi e giornate lavorative oltre le 9 ore, ponendo a rischio la salute psicofisica dei dipendenti.

I recenti licenziamenti volontari sono un campanello d’allarme, e la Direzione aziendale prosegue con una gestione unilaterale, imponendo lo straordinario e utilizzando procedimenti disciplinari come forma di pressione indebita. L’UGL PSA contesta i provvedimenti disciplinari avviati nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il loro diritto contrattuale di rifiutare lo straordinario per esigenze familiari o personali.

La riunione tenutasi dopo il primo comunicato ha confermato la condotta antisindacale e l’atteggiamento di chiusura della Dirigenza. L’UGL PSA ha già intrapreso azioni, tra cui l’arbitrato presso l’Ispettorato del Lavoro, il ricorso per condotta antisindacale e il coinvolgimento degli organi ispettivi. Sarà richiesta anche una visita ispettiva urgente presso il centro operativo per verificare turnazioni, carichi di lavoro e condizioni operative.

