Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali – Milano

Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali – Autocad

Adecco, in collaborazione con un’importante multinazionale nel settore dei gas medicali e delle soluzioni per il mondo ospedaliero, è alla ricerca di un Progettista Tecnico esperto e motivato. Questa posizione strategica richiede competenze specifiche nella progettazione e nello sviluppo di impianti per gas medicali, utilizzando Autocad per la creazione di schemi e planimetrie dettagliate.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nella progettazione di impianti gas, preferibilmente nel settore medicale.

nella progettazione di impianti gas, preferibilmente nel settore medicale. Ottima conoscenza di Autocad per la realizzazione di progetti tecnici.

per la realizzazione di progetti tecnici. Capacità di lavorare in team e di gestire progetti complessi.

Formazione tecnica in ingegneria o discipline affini.

Vantaggi del ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo all’interno di una realtà multinazionale.

Sviluppo professionale attraverso progetti di alto valore tecnico.

Possibilità di contribuire in modo significativo al miglioramento delle soluzioni per il settore ospedaliero e dei pazienti.

Unisciti a questa sfida professionale e fai la differenza nel settore dei gas medicali!