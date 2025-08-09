26 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali – Milano

Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali – Autocad

Adecco, in collaborazione con un’importante multinazionale nel settore dei gas medicali e delle soluzioni per il mondo ospedaliero, è alla ricerca di un Progettista Tecnico esperto e motivato. Questa posizione strategica richiede competenze specifiche nella progettazione e nello sviluppo di impianti per gas medicali, utilizzando Autocad per la creazione di schemi e planimetrie dettagliate.

Requisiti principali:

  • Esperienza pregressa nella progettazione di impianti gas, preferibilmente nel settore medicale.
  • Ottima conoscenza di Autocad per la realizzazione di progetti tecnici.
  • Capacità di lavorare in team e di gestire progetti complessi.
  • Formazione tecnica in ingegneria o discipline affini.

Vantaggi del ruolo:

  • Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo all’interno di una realtà multinazionale.
  • Sviluppo professionale attraverso progetti di alto valore tecnico.
  • Possibilità di contribuire in modo significativo al miglioramento delle soluzioni per il settore ospedaliero e dei pazienti.

Unisciti a questa sfida professionale e fai la differenza nel settore dei gas medicali!

Insta360 X5 – Action Cam 8K Waterproof, Low Light, Stabilizzazione
