Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali – Milano

Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali – Autocad
Adecco, in collaborazione con un’importante multinazionale nel settore dei gas medicali e delle soluzioni per il mondo ospedaliero, è alla ricerca di un Progettista Tecnico esperto e motivato. Questa posizione strategica richiede competenze specifiche nella progettazione e nello sviluppo di impianti per gas medicali, utilizzando Autocad per la creazione di schemi e planimetrie dettagliate.
Requisiti principali:
- Esperienza pregressa nella progettazione di impianti gas, preferibilmente nel settore medicale.
- Ottima conoscenza di Autocad per la realizzazione di progetti tecnici.
- Capacità di lavorare in team e di gestire progetti complessi.
- Formazione tecnica in ingegneria o discipline affini.
Vantaggi del ruolo:
- Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo all’interno di una realtà multinazionale.
- Sviluppo professionale attraverso progetti di alto valore tecnico.
- Possibilità di contribuire in modo significativo al miglioramento delle soluzioni per il settore ospedaliero e dei pazienti.
Unisciti a questa sfida professionale e fai la differenza nel settore dei gas medicali!