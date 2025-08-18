Progettista Tecnico – Arluno

Adecco, per conto di un’importante multinazionale nel settore dei gas medicali, cerca un/una Progettista Tecnico.
Requisiti:
- Esperienza nel settore impiantistico
- Conoscenza dei gas medicali
- Capacità di progettazione e sviluppo
- Orientamento al cliente
- Ottime doti comunicative
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
- Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato/a, candidati subito!
