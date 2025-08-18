21.5 C
Progettista Tecnico – Arluno

Offerte di Lavoro

Progettista Tecnico – Impianti Gas Medicali | Arluno

Adecco, per conto di un’importante multinazionale nel settore dei gas medicali, cerca un/una Progettista Tecnico.

Requisiti:

  • Esperienza nel settore impiantistico
  • Conoscenza dei gas medicali
  • Capacità di progettazione e sviluppo
  • Orientamento al cliente
  • Ottime doti comunicative

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato/a, candidati subito!


💼 Altre Offerte di Lavoro

Progettista Tecnico – Arluno

Progettista Tecnico per impianti gas medicali, con esperienza in progettazione; offre la possibilità di contribuire a innovazioni nel settore ospedaliero.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi. Beneficio: crescita professionale in un contesto globale.

Privacy Specialist – Milano

Ruolo: Operatore sostenibile nei settori energia, ambiente e acqua. Requisito: Passione per l'innovazione. Beneficio: Contribuisci a un futuro più verde.

Tecnico Stampanti Multifunzione – Milano

Tecnico per riparazione stampanti multifunzione, requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: opportunità di crescita professionale.

Key Account Sales Manager – Bologna

International Key Account: gestisce clienti globali. Requisito: esperienza nella vendita B2B. Beneficio: opportunità di crescita internazionale.

