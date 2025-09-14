25.9 C
Roma
domenica – 14 Settembre 2025
Lavoro

Progettista CAD/CAM

Si richiede una figura tecnica specializzata in progettazione CAD CAM dell’arredamento con esperienza comprovata per inserirsi nello staff dell’ufficio tecnico.

Requisiti:

  • Conoscenza dei metodi di costruzione degli arredi
  • Proprietà di utilizzo di programmi di progettazione: Autocad, Solidworks, ecc.
  • Capacità di eseguire render con Sketchup o programmi simili (preferenziale)
  • Capacità costruttive e conoscenza dei sistemi di ferramenta (da esprimere in colloquio)

Il candidato seguirà un periodo di formazione sui sistemi aziendali e sull’uso del software. L’attività sarà svolta in collaborazione con un’altra figura presente in azienda, gestendo autonomamente il processo dal disegno alla fase esecutiva.

È fondamentale avere propensione al lavoro in team e buone doti relazionali.

Invitiamo i candidati interessati a inviare il proprio curriculum.


