Progettista CAD/CAM

Requisiti:
- Conoscenza dei metodi di costruzione degli arredi
- Proprietà di utilizzo di programmi di progettazione: Autocad, Solidworks, ecc.
- Capacità di eseguire render con Sketchup o programmi simili (preferenziale)
- Capacità costruttive e conoscenza dei sistemi di ferramenta (da esprimere in colloquio)
Il candidato seguirà un periodo di formazione sui sistemi aziendali e sull’uso del software. L’attività sarà svolta in collaborazione con un’altra figura presente in azienda, gestendo autonomamente il processo dal disegno alla fase esecutiva.
È fondamentale avere propensione al lavoro in team e buone doti relazionali.
Invitiamo i candidati interessati a inviare il proprio curriculum.
