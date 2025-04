Progettista 3D Piping Freelance

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: FREELANCE Progettista 3D Piping



Azienda: Segula Technologies



Descrizione del lavoro: Descrizione dell’aziendaSegula Technologies is a global engineering leader in the energy, power, and oil and gas sectors, partnering with major industry players on flagship projects worldwide. From Front-End Engineering Design (FEED) to Engineering, Procurement, and Construction (EPC), Segula provides comprehensive solutions. A key focus is on decarbonization, reflecting its commitment to sustainable energy. With engineering centers in Italy, France, Germany, and Spain, Segula supports clients globally in nuclear, oil and gas, renewable energy, hydrogen, and hydro sectors, leveraging its long-standing market presence.Why Join Segula Technologies?By joining Segula, you will enter an international atmosphere, working with reputable players in the energy sector on their flagship projects. You will have access to a network of experienced engineers and managers who have been leaders in the industry for years. Our commitment to internal mobility offers you the chance to work on diverse projects across more than 30 countries, in various roles and responsibilities. In addition to the energy sector, you can explore opportunities in other industries where Segula is highly active, such as automotive, aerospace, and rail.Descrizione del lavoroSiamo alla ricerca di un/una FREELANCE Progettista 3D Piping che entrerà a far parte del nostro team Energy/O&G. Supporterà un importante cliente specializzato in soluzioni di progettazione per impianti chimici, farmaceutici e biotecnologici.Responsabilità del Ruolo

Realizzare progettazione di tubazioni 3D per progetti greenfield e brownfield in ambito farmaceutico e chimico

Utilizzare software avanzati di progettazione tra cui Plant 3D e PDMS/E3D

Implementare soluzioni progettuali in impianti esistenti

Risolvere sfide progettuali in modo creativo e autonomo

Qualifiche

5+ anni di esperienza nella progettazione di tubazioni per impianti chimici

Almeno 2 anni di esperienza con software PDMS/E3D e Plant 3D

Ottima padronanza di MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Eccellenti capacità comunicative e di problem solving

Madrelingua italiano o ottima padronanza, con fluency in inglese (tedesco è un plus)

Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero

Orientato agli obiettivi e con spirito di squadra

Ulteriori informazioniIn SEGULA Technologies, la diversità, l’equità e l’inclusione sono al centro della nostra politica delle risorse umane. Le nostre opportunità sono aperte a tutti, indipendentemente dal sesso, origine nazionale o etnia, dall’orientamento religioso o sessuale e dalle disabilità.Cosa Offriamo

CCNL metalmeccanico

Assicurazione sanitaria

Buoni pasto o mensa

Ambiente informale, stimolante, dinamico e inclusivo

Programmi di welfare

Think Tank

Attenzione all’equilibrio lavoro – vita privata

Processo di formazione continua on the job

Percorsi professionali cross sector e interfunzionali

Sviluppo di competenze trasversali

Partnership consolidate con aziende leader di settore e le migliori università

Se sei una persona curiosa, ambiziosa e proattiva… cosa aspetti? Unisciti a noi. SEGULA Technologies crede nel tuo potenziale!#italy #engineering #segulatechnologies #innovation



Luogo: Milano