Progetti turistici in Liguria: sostegno per il Natale

La Regione Liguria ha avviato un avviso pubblico per selezionare progetti turistici da finanziare con il Fondo Unico Nazionale del Turismo. Il budget disponibile è di 500.000 euro e l’iniziativa punta a promuovere un turismo sostenibile e accessibile, valorizzando eventi natalizi, tradizioni locali e manifestazioni culturali e gastronomiche.

Possono partecipare i Comuni liguri, sia singolarmente che in collaborazione, presentando progetti che prevedano almeno il 50% di cofinanziamento pubblico. Le domande devono essere inviate entro il 17 ottobre 2025 tramite posta elettronica certificata (PEC). I contributi erogabili possono arrivare fino a 10.000 euro per progetto e saranno assegnati dopo la rendicontazione delle spese.

L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare la destagionalizzazione del turismo e migliorare l’immagine della Liguria durante il periodo natalizio.