23.4 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Viaggi

Progetti turistici in Liguria: sostegno per il Natale

Da StraNotizie
Progetti turistici in Liguria: sostegno per il Natale

La Regione Liguria ha avviato un avviso pubblico per selezionare progetti turistici da finanziare con il Fondo Unico Nazionale del Turismo. Il budget disponibile è di 500.000 euro e l’iniziativa punta a promuovere un turismo sostenibile e accessibile, valorizzando eventi natalizi, tradizioni locali e manifestazioni culturali e gastronomiche.

Possono partecipare i Comuni liguri, sia singolarmente che in collaborazione, presentando progetti che prevedano almeno il 50% di cofinanziamento pubblico. Le domande devono essere inviate entro il 17 ottobre 2025 tramite posta elettronica certificata (PEC). I contributi erogabili possono arrivare fino a 10.000 euro per progetto e saranno assegnati dopo la rendicontazione delle spese.

L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare la destagionalizzazione del turismo e migliorare l’immagine della Liguria durante il periodo natalizio.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Novità sulla pasta fresca: Scoiattolo sorprende l’Italia
Articolo successivo
Allevamenti intensivi in Italia: proposta per un futuro sostenibile
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.