Progetti sociali e giustizia: Carpi tra attualità e sport

Oggi le cronache locali si concentrano su importanti eventi che hanno coinvolto la comunità di Carpi. Tra le notizie principali c’è l’approvazione del progetto esecutivo per la nuova sede dei Servizi sociali, attualmente in costruzione in via Nuova Ponente.

Un’altra notizia di rilievo riguarda la condanna di due donne per il reato di “revenge porn”. I fatti si riferiscono a un episodio di alcuni anni fa, in cui un uomo di 30 anni aveva inviato un autoscatto delle proprie parti intime alla sua amante. Questa, a sua volta, condivise l’immagine con la sorellastra della fidanzata dell’uomo. La conseguenza fu che la sorellastra mostrò la foto alla fidanzata e alla famiglia, portando così il ragazzo a presentare denuncia. Secondo la difesa, l’intenzione era quella di avvisare la sorella del tradimento, ma il giudice ha qualificato l’azione come diffamatoria. Entrambe le donne, l’amante e la sorellastra, sono state condannate a cinque mesi di reclusione, oltre al pagamento di mille euro di risarcimento e delle spese legali. La difesa annuncia la volontà di fare appello.

Infine, si segnalano anche la medaglia d’argento vinta da Gregorio Paltrinieri nella 10 chilometri in acque libere e la notizia dei funerali di Alex Bracco, ventisettenne di San Martino in Rio, scomparso prematuramente a causa di un malore. I suoi funerali sono fissati per oggi alle 14 presso il Duomo di Carpi, dove numerosi giovani lo ricordano con affetto, essendo Alex un noto giostrai.