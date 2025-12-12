11.7 C
Progetti per animali in Italia

Progetti per animali in Italia

Il Bando internazionale Companion for Life ha messo a disposizione 325 mila euro complessivi per progetti di benessere animale in sette paesi europei. In Italia, la dotazione complessiva è stata di 45 mila euro, ripartita tra sette associazioni non profit vincitrici. Tra i progetti finanziati, ci sono “Salva un rottame” di Effetto Palla, che si occupa della riabilitazione di animali randagi feriti o abbandonati, e “Nursery per mamme gatte e cuccioli” di Colonie feline sestesi, che fornisce un ambiente sicuro e tranquillo per le mamme gatte che partoriscono.

Altri progetti finanziati includono “Accoglienza felina solidale” di Associazione Le Sfigatte, che crea un’area dedicata ai gatti provenienti da situazioni di emergenza, e “#adottALMO” di Dammi una zampa, che promuove le adozioni consapevoli e la sensibilizzazione sul benessere degli animali. Inoltre, ci sono “FIP, conoscerla per batterla” di Una zampa sul cuore, che diffonde consapevolezza sulla Peritonite Infettiva Felina, e “Micetti nel verde” di Micetti di Brindisi, che ristruttura il rifugio per creare spazi erbosi e aree coperte per i gatti.

Infine, il progetto “Sterilizzare è un atto d’amore” di La carica dei volontari si occupa di catturare, sterilizzare e trovare una famiglia per cani e gatti sul territorio. Tutti questi progetti condividono l’obiettivo di migliorare il benessere degli animali e di promuovere una cultura di rispetto e responsabilità verso di loro. Pier Giovanni Capellino, Fondatore e Presidente di Almo Nature e Fondazione Capellino, sottolinea l’importanza di riconoscere la diversità degli animali e di trattarli come soggetti di relazione, non come oggetti di proprietà.

