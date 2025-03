Profondo Rosso: Timori di Recessione per Nasdaq e Tesla in Europa

Giornata nera per Wall Street, in particolare per i titoli tecnologici, che hanno affossato la borsa statunitense. Tesla ha subito un duro colpo, perdendo quasi il 16% del suo valore a seguito di dati allarmanti provenienti dalla Cina, che indicano un dimezzamento delle vendite delle auto di Elon Musk. La situazione economica è così incerta che nemmeno il Presidente Trump si sbilancia in previsioni. A livello globale, i dazi commerciali si fanno sentire, e i segnali di una possibile recessione negli Stati Uniti influenzano anche i mercati europei. Le borse del Vecchio Continente registrano un calo complessivo, con Francoforte che evidenzia le perdite più consistenti. Anche a Milano, i due listini chiudono in ribasso, rispecchiando la tendenza negativa dei mercati internazionali.