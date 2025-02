Profitto previsto in calo del 70% a 5,5 miliardi di euro, ricavi in discesa del 17% nel 2024

Stellantis ha riportato ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro nel 2024, con un calo del 17% rispetto all’anno precedente e consegne consolidate diminuiti del 12% a causa di gap temporanei nella gamma prodotti e della riduzione delle scorte completata. L’utile netto si attesta a 5,5 miliardi di euro, registrando un calo del 70%. L’utile operativo rettificato di 8,6 miliardi di euro ha subito una diminuzione del 64%, con un margine AOI del 5,5%. Il flusso di cassa industriale è negativo per 6 miliardi di euro, riflettendo il calo dell’utile e l’impatto del capitale circolante. Le scorte totali sono diminuite del 18%, con un tal calo del 20% delle scorte dei concessionari statunitensi, che sono scese a 304 mila unità.

Il 2024 ha visto anche il passaggio generazionale del portafoglio prodotti, con il lancio di nuovi modelli basati sulle piattaforme STLA Medium e STLA Large e l’introduzione della piattaforma Smart Car in Europa. La liquidità industriale disponibile si attesta a 49,5 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta di 15,1 miliardi. È stato proposto un dividendo di €0,68 per azione, pari a un rendimento del 5%, in attesa di approvazione. La guidance per il 2025 prevede una crescita “positiva” dei ricavi netti e un margine AOI “Mid-Single Digit”.

Per quanto riguarda Maserati, le consegne nel 2024 sono state 11.300, rispetto alle 26.600 dell’anno precedente, con ricavi di 1,040 miliardi, in calo rispetto ai 2,335 miliardi del 2023. Maserati sta lavorando per costruire fondamenta solide per il futuro e il 2025 sarà un anno chiave per il lancio di nuovi modelli.