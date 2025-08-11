36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Economia

Profitti bancari in crescita: commissioni e risparmi spingono l’utile

Da StraNotizie
Profitti bancari in crescita: commissioni e risparmi spingono l’utile

Nel primo semestre del 2025, i principali gruppi bancari italiani hanno registrato un aumento dei profitti del 13,5%, raggiungendo un totale di 14,3 miliardi di euro. Questo incremento non è stato causato da un aumento del credito, rimasto stabile, ma dalle commissioni nette, cresciute del 5,5%, e dalla raccolta indiretta, che ha registrato un +12,7%, soprattutto grazie alla forte performance del risparmio gestito.

L’utile delle banche è passato da 25,5 miliardi nel 2022 a 46,5 miliardi nel 2024, delineando un triennio eccezionale nonostante i tagli ai tassi d’interesse da parte della BCE. La crescita dei prestiti ha contribuito a bilanciare il calo del margine d’interesse, con un incremento dell’1% rispetto al trimestre precedente, nonostante una diminuzione annua del 5%. Il mercato dei prestiti ha visto un nuovo slancio, con la domanda delle famiglie in aumento e una lenta ripresa da parte delle imprese.

Le banche, tuttavia, devono affrontare la necessità di ottimizzare i costi e diversificare le fonti di guadagno, spingendo su attività come la bancassurance e la gestione patrimoniale. Le commissioni hanno mostrato una crescita annuale del 3%, ma un calo del 2% su base trimestrale.

Le tensioni commerciali internazionali stanno influenzando l’economia, ma non si registrano difficoltà significative nelle sofferenze bancarie. L’indice NPL rimane stabile all’1,4%, suggerendo la resilienza del sistema bancario. Il CET1 ratio, fissato al 15,7%, e il Roe medio al 16% indicano la solidità e la capacità di sostenere eventuali shock economici.

Le previsioni di S&P indicano che il merito creditizio del settore privato italiano si manterrà stabile fino al 2027, nonostante sfide future. I possibili consolidamenti nel settore bancario potrebbero evidenziare ulteriormente le vulnerabilità esistenti fra le diverse istituzioni.

Articolo precedente
Napoli, cessione in arrivo: Obaretin verso l’Empoli
Articolo successivo
Pantum P2502W: Stampante Laser WiFi Compatta 22 ppm
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.