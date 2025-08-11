Profitti bancari in crescita: commissioni e risparmi spingono l’utile

Nel primo semestre del 2025, i principali gruppi bancari italiani hanno registrato un aumento dei profitti del 13,5%, raggiungendo un totale di 14,3 miliardi di euro. Questo incremento non è stato causato da un aumento del credito, rimasto stabile, ma dalle commissioni nette, cresciute del 5,5%, e dalla raccolta indiretta, che ha registrato un +12,7%, soprattutto grazie alla forte performance del risparmio gestito.

L’utile delle banche è passato da 25,5 miliardi nel 2022 a 46,5 miliardi nel 2024, delineando un triennio eccezionale nonostante i tagli ai tassi d’interesse da parte della BCE. La crescita dei prestiti ha contribuito a bilanciare il calo del margine d’interesse, con un incremento dell’1% rispetto al trimestre precedente, nonostante una diminuzione annua del 5%. Il mercato dei prestiti ha visto un nuovo slancio, con la domanda delle famiglie in aumento e una lenta ripresa da parte delle imprese.

Le banche, tuttavia, devono affrontare la necessità di ottimizzare i costi e diversificare le fonti di guadagno, spingendo su attività come la bancassurance e la gestione patrimoniale. Le commissioni hanno mostrato una crescita annuale del 3%, ma un calo del 2% su base trimestrale.

Le tensioni commerciali internazionali stanno influenzando l’economia, ma non si registrano difficoltà significative nelle sofferenze bancarie. L’indice NPL rimane stabile all’1,4%, suggerendo la resilienza del sistema bancario. Il CET1 ratio, fissato al 15,7%, e il Roe medio al 16% indicano la solidità e la capacità di sostenere eventuali shock economici.

Le previsioni di S&P indicano che il merito creditizio del settore privato italiano si manterrà stabile fino al 2027, nonostante sfide future. I possibili consolidamenti nel settore bancario potrebbero evidenziare ulteriormente le vulnerabilità esistenti fra le diverse istituzioni.